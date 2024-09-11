Ліндсі Лохан в елегантному вбранні з'явилася на показі мод Michael Kors (фото)

Акторка останнім часом не часто з'являється на зіркових заходах. Ліндсі Лохан 2022 року вийшла заміж за дубайського бізнесмена, а через рік народила сина Луая.

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Американська акторка, співачка і модель Ліндсі Лохан 10 вересня з'явилася на показі мод Michael Kors у межах Тижня моди в Нью-Йорку.

38-річна зірка серіалу "Погані дівчата" продемонструвала бездоганний смак, вдягнувши на зірковий захід сріблясту сукню-комбінацію довжиною до підлоги та відповідне сіре пальто з м'яким хутряним коміром. Свій образ акторка доповнила стильними чорними туфлями на підборах, маленькою сумочкою зі шкіри крокодила на короткій ручці та сонцезахисними окулярами. З прикрас вона вибрала сліпучий набір з діамантами, включно з парою сережок, двома намистами, браслетами і кількома каблучками. Лохан уклала своє світле волосся м'якими хвилями, зробивши проділ посередині. Знаменитість нанесла легкий макіяж, використовуючи бронзові тіні для повік і ніжно-рожеву помаду.

Ліндсі Лохан Фото: Getty Images

Вона насолоджувалася шоу, сидячи в зоряному першому ряді поруч із Керрі Вашингтон, Хумою Абедін, Мінді Калінг, Мері Джей Блайдж, Олівією Вайлд і редактором Vogue Анною Вінтур.

Нагадаємо, 22 травня Фокус писав про те, що Ліндсі Лохан з чоловіком-бізнесменом вийшла у світ. Зірка "Чумової п'ятниці" і Бадер Шаммас одружилися в 2022 році. Через рік вони стали батьками сина Луая. Чоловік американської акторки родом з ОАЕ і виконує обов'язки помічника віцепрезидента в Credit Suisse, міжнародній компанії з управління активами.