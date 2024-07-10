Ліндсі Лохан показала рідкісні кадри з чоловіком-бізнесменом (фото)
Ліндсі Лохан та Бадер Шаммас одружені з 2022 року. Вони виховують маленького сина Луая.
Американська акторка Ліндсі Лохан напередодні відзначила 38-річчя. Святковими кадрами знаменитість поділилася в Instagram.
"Торти та свічки", — лаконічно написала іменинниця.
Серед інших фото був знімок Ліндсі та її чоловіка, дубайського бізнесмена Бадера Шаммаса.
Також на святкуванні були присутні молодший брат Лохан Дакота і сестра Аліана. Вони провели затишний вечір у домашній атмосфері.
Ліндсі та Бадер одружилися у 2022 році. У липні 2023 вони вперше стали батьками. У пари народився син Луай.
Раніше іменинниця розповіла про материнство та зізналася: "Це абсолютно новий, інший вид любові, який, як ви думали, ніколи не відчуєте".
Ліндсі прославилася завдяки ролям у таких фільмах як "Пастка для батьків", "Чумова п'ятниця" та "Погані дівчата". Однак слава в ранньому віці мала і темний бік: алкогольна та наркотична залежності, постійні вечірки, проблеми з батьками, публічні скандали.
Втім, мама однієї дитини змогла повернутися до нормального життя. У 2021 році вона оголосила, що заручена з дубайським бізнесменом Бадером Шаммасом, додавши: "Любов моя. Моє життя. Моя родина. Моє майбутнє". Закохані одружилися 3 квітня 2022 року.
Шаммас родом з ОАЕ та виконує обов'язки помічника віцепрезидента в Credit Suisse, міжнародній компанії з управління активами, що базується в Дубаї.
Нагадаємо, як Ліндсі Лохан схудла через пів року після пологів.
Також Фокус писав про те, як виглядає брат Ліндсі Лохан.