Ліндсі Лохан поділилася рідкісним знімком з братом (фото)

Вагітна знаменитість провела час з рідною людиною в Дубаї.

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37-річна американська акторка Ліндсі Лохан поділилася рідкісним сімейним знімком в Instagram. Вагітна зірка екрану провела час у Дубаї зі своїм 27-річним братом Дакотою.

Знаменитість, яка очікує на народження первістка, продемонструвала помітно округлений живіт у білому сарафані довжиною до колін. Брат та сестра стояли на фоні найвищого хмарочосу у світі Бурдж-Халіфа.

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Зворушливий момент між рідними людьми настав після того, як Лохан поділилася фотографіями дитячої кімнати свого малюка.

Ліндсі Лохан з братом Фото: Lindsay Lohan/instagram

Світлини зірка "Чумової пʼятниці" опублікувала і на своїй сторінці в Instagram — на них вона позувала перед дитячою кімнатою, яку власноруч спроєктувала спільно з Nestig.

Акторка створила дитячу на пляжну тематику, тому що "їй так спокійно біля океану і вона хотіла створити простір, де вони з дитиною могли б розділити це відчуття".

Ліндсі Лохан

Лохан оголосила про одруження з бізнесменом Бадером Шаммасом влітку 2022. Наразі вони очікують на народження першої спільної дитини.

Нагадаємо, Ліндсі Лохан показала себе без макіяжу.

Також Фокус писав про кімнату для первістка Ліндсі Лохан.