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Стиль життя

Ліндсі Лохан показала, як оформила дитячу кімнату для майбутньої дитини (фото)

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Фото: Instagram @lindsaylohan | Ліндсі Лохан показала дитячу для сина

Два тижні тому стало відомо, що знаменитість та її чоловік Баддер Шаммас чекають на сина.

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37-річна американська акторка, модель, співачка і дизайнерка Ліндсі Лохан продемонструвала шанувальникам кімнату, яку вона особисто спроектувала для своєї майбутньої дитини. Фотографіями дитячої вона поділилася у своєму Instagram-акаунті.

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Зірка фільму "Поцілунок на удачу", яка живе в Дубаї останні вісім років, показала свій животик у довгій кремовій сукні, яка ідеально облягала її вигини. Своє руде волосся Лохан залишила розпущеним і зробила легкий макіяж з рожевими рум'янами.

Вона позувала в дитячій кімнаті в синіх відтінках на морську тематику. У підписі до публікації Ліндсі також згадала бренд Nestig, який займається декором і меблями для дітей.

Ліндсі Лохан Fullscreen
Ліндсі Лохан
Фото: Instagram @lindsaylohan

"Я так рада показати вам свою дитячу і колекцію, яку я розробила разом з @nestigbaby! Все натхненне пляжем і таке мирне та грайливе. Мені сподобалося працювати з @nestigbaby над створенням дитячої моєї мрії — все зроблено вручну й ідеально підходить для будь-якого малюка у вашому житті! Ви можете купити мою повну колекцію за посиланням у профілі!", — підписала знаменитість серію фотографій.

Ліндсі Лохан чекає на народження першої дитини зі своїм чоловіком Бадером Шаммасом і перебуває на третьому триместрі вагітності. Актриса оголосила про вагітність у березні 2023 року. У квітні, незабаром після того, як пара відсвяткувала свою першу річницю весілля, Лохан опублікувала перше "вагітне" фото в Instagram.

Зіркова пара одружилася 2022 року. Після цього Лохан все частіше стала з'являтися на публіці та ділитися сімейними знімками в соцмережах.

Також Фокус писав, як Ліндсі Лохан розповіла чоловікові про вагітність.