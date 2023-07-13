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Стиль жизни

Линдси Лохан показала, как оформила детскую комнату для будущего ребенка (фото)

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Фото: Instagram @lindsaylohan | Линдси Лохан показала детскую для сына

Две недели назад стало известно, что знаменитость и ее супруг Баддер Шаммас ждут сына.

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37-летняя американская актриса, модель, певица и дизайнер Линдси Лохан продемонстрировала поклонникам комнату, которую она лично спроектировала для своего будущего ребенка. Фотографиями детской она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

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Звезда фильма "Поцелуй на удачу", живущая в Дубае последние восемь лет, показала свой животик в длинном кремовом платье, которое идеально облегало ее изгибы. Свои рыжие волосы Лохан оставила распущенными и сделала легкий макияж с розовыми румянами.

Она позировала в детской комнате в синих оттенках на морскую тематику. В подписи к публикации Линдси также упомянула бренд Nestig, который занимается декором и мебелью для детей.

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Линдси Лохан
Фото: Instagram @lindsaylohan

"Я так рада показать вам свою детскую и коллекцию, которую я разработала вместе с @nestigbaby! Все вдохновлено пляжем и так мирно и игриво. Мне понравилось работать с @nestigbaby над созданием детской моей мечты — все сделано вручную и идеально подходит для любого малыша в вашей жизни! Вы можете купить мою полную коллекцию по ссылке в профиле!", — подписала знаменитость серию фотографий.

Линдси Лохан ждет рождения первого ребенка со своим мужем Бадером Шаммасом и находится на третьем триместре беременности. Актриса объявила о беременности в марте 2023 года. В апреле, вскоре после того, как пара отпраздновала свою первую годовщину свадьбы, Лохан опубликовала первое "беременное" фото в Instagram.

Звездная пара поженилась в 2022 году. После этого Лохан все чаще стала появляться на публике и делиться семейными снимками в соцсетях.

Также Фокус писал, как Линдси Лохан рассказала мужу о беременности.