Линдси Лохан показала редкие кадры с мужем-бизнесменом (фото)

Линдси Лохан и Бадер Шаммас женаты с 2022 года. Они воспитывают маленького сына Луая.

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Американская актриса Линдси Лохан накануне отметила 38-летие. Праздничными кадрами знаменитость поделилась в Instagram.

"Торты и свечи", — лаконично написала именинница.

Среди других фото был снимок Линдси и ее мужа, дубайского бизнесмена Бадера Шаммаса.

Также на праздновании присутствовали младший брат Лохан Дакота и сестра Алиана. Они провели уютный вечер в домашней атмосфере.

Линдси Лохан отметила 38-летие

Линдси и Бадер поженились в 2022 году. В июле 2023 года они впервые стали родителями. У пары родился сын Луай.

Ранее именинница рассказала о материнстве и призналась: "Это совершенно новый, другой вид любви, который, как вы думали, никогда не почувствуете".

Линдси прославилась благодаря ролям в таких фильмах как "Ловушка для родителей", "Чумовая пятница" и "Плохие девчонки". Однако слава в раннем возрасте имела и темную сторону: алкогольная и наркотическая зависимости, постоянные вечеринки, проблемы с родителями, публичные скандалы.

Линдси Лохан с мужем Фото: Lindsay Lohan/instagram

Впрочем, мама одного ребенка смогла вернуться к нормальной жизни. В 2021 году она объявила, что помолвлена с дубайским бизнесменом Бадером Шаммасом, добавив: "Любовь моя. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее". Влюбленные поженились 3 апреля 2022 года.

Шаммас родом из ОАЭ и исполняет обязанности помощника вице-президента в Credit Suisse, международной компании по управлению активами, базирующейся в Дубае.

Напомним, как Линдси Лохан похудела через полгода после родов.

Также Фокус писал о том, как выглядит брат Линдси Лохан.