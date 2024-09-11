Линдси Лохан в элегантном наряде появилась на показе мод Michael Kors (фото)

Актриса в последнее время не часто появляется на звездных мероприятиях. Линдси Лохан в 2022 году вышла замуж за дубайского бизнесмена, а через год родила сына Луая.

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Американская актриса, певица и модель Линдси Лохан 10 сентября появилась на показе мод Michael Kors в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

38-летняя звезда сериала "Дрянные девчонки" продемонстрировала безупречный вкус, надев на звездное мероприятие серебристое платье-комбинацию длиной до пола и соответствующее серое пальто с мягким меховым воротником. Свой образ актриса дополнила Линдси дополнила образ стильными черными туфлями на каблуках, маленькой сумочкой из кожи крокодила на короткой ручке и солнцезащитными очками. Из украшений она выбрала ослепительный набор с бриллиантами, включая пару сережек, два ожерелья, браслеты и несколько колец. Лохан уложила свои светлые волосы мягкими волнами, сделав пробор посредине. Знаменитость нанесла легкий макияж, используя бронзовые тени для век и нежно-розовую помаду.

Линдси Лохан Фото: Getty Images

Она наслаждалась шоу, сидя в звездном первом ряду рядом с Керри Вашингтон, Хумой Абедин, Минди Калинг, Мэри Джей Блайдж Оливией Уайлд и редактором Vogue Анной Винтур.

Напомним, 22 мая Фокус писал о том, что Линдси Лохан с мужем-бизнесменом вышла в свет. Звезда "Чумовой пятницы" и Бадер Шаммас поженились в 2022 году. Через год они стали родителями сына Луая. Муж американской актрисы родом из ОАЭ и исполняет обязанности помощника вице-президента в Credit Suisse, международной компании по управлению активами.