Редкое появление: Линдси Лохан с мужем-бизнесменом вышла в свет (фото)

Звезда "Чумовой пятницы" и Бадер Шаммас поженились в 2022 году. Через год они стали родителями сына Луая.

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37-летняя американская актриса Линдси Лохан вышла в свет со своим мужем, 37-летним бизнесменом Бадером Шаммасом. Об этом пишет Daily Mail.

Звездные супруги были замечены на Миконосе. Они улыбались, позируя с друзьями в ресторане под открытым небом во время праздника.

Линдси была в черной куртке и светло-коричневом боди, которое она сочетала с рваными синими джинсами. На ногах звезды фильма "Ловушка для родителей" были черные туфли.

Тем временем Бадер Шаммас выбрал для появления на греческом острове элегантный серый джемпер с черными курткой и узкими джинсами, добавив к образу кроссовки.

Пара наслаждалась отдыхом без своего сына Луая, который появился на свет в июле 2023 года в Дубае.

Линдси Лохан с мужем на Миконосе

Ранее актриса рассказала о материнстве и призналась: "Это совершенно новый, другой вид любви, который, как вы думали, никогда не почувствуете".

Линдси Лохан прославилась благодаря ролям в таких картинах как "Ловушка для родителей", "Чумовая пятница" и "Плохие девчонки". Однако слава в раннем возрасте имела и темную сторону: алкогольная и наркотическая зависимости, постоянные вечеринки, проблемы с родителями, публичные скандалы.

Впрочем, звезда экрана смогла вернуться к нормальной жизни. В 2021 году Линдси объявила, что помолвлена с дубайским бизнесменом Бадером Шаммасом, добавив: "Любовь моя. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее". Влюбленные поженились 3 апреля 2022 года.

В марте 2023 года Линдси объявила о беременности на своей странице в Instagram. Впоследствии родился малыш Луай. Это арабское имя, означающее "щит или защитник".

Муж американской актрисы родом из ОАЭ и исполняет обязанности помощника вице-президента в Credit Suisse, международной компании по управлению активами, базирующейся в Дубае.

Линдси Лохан и Бадер Шаммас Фото: Instagram @lindsaylohan

Напомним, как Линдси Лохан похудела через полгода после родов.

Также Фокус писал о том, как выглядит брат Линдси Лохан.