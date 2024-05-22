Рідкісна поява: Ліндсі Лохан з чоловіком-бізнесменом вийшла у світ (фото)

Зірка "Чумової пʼятниці" та Бадер Шаммас одружилися у 2022. Через рік вони стали батьками сина Луая.

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37-річна американська акторка Ліндсі Лохан вийшла у світ зі своїм чоловіком, 37-річним бізнесменом Бадером Шаммасом. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя помітили на Міконосі. Вони усміхалися, позуючи з друзями в ресторані просто неба під час свята.

Ліндсі була в чорній куртці та світло-коричневому боді, яке вона поєднала з рваними синіми джинсами. На ногах зірки фільму "Пастка для батьків" були чорні туфлі.

Тим часом Бадер Шаммас вибрав для появи на грецькому острові елегантний сірий джемпер з чорними курткою та вузькими джинсами, додавши до образу кросівки.

Пара насолоджувалася відпочинком без свого сина Луая, який зʼявився на світ у липні 2023 року в Дубаї.

Ліндсі Лохан з чоловіком на Міконосі

Раніше акторка розповіла про материнство та зізналася: "Це абсолютно новий, інший вид любові, який, як ви думали, ніколи не відчуєте".

Ліндсі Лохан прославилася завдяки ролям у таких картинах як "Пастка для батьків", "Чумова п'ятниця" та "Погані дівчата". Однак слава в ранньому віці мала і темний бік: алкогольна та наркотична залежності, постійні вечірки, проблеми з батьками, публічні скандали.

Втім, зірка екрану змогла повернутися до нормального життя. У 2021 році Ліндсі оголосила, що заручена з дубайським бізнесменом Бадером Шаммасом, додавши: "Любов моя. Моє життя. Моя родина. Моє майбутнє". Закохані одружилися 3 квітня 2022 року.

У березні 2023 року Ліндсі оголосила про вагітність на своїй сторінці в Instagram. Згодом народився малюк Луай. Це арабське ім'я, що означає "щит або захисник".

Чоловік американської акторки родом з ОАЕ та виконує обов'язки помічника віцепрезидента в Credit Suisse, міжнародній компанії з управління активами, що базується в Дубаї.

Ліндсі Лохан та Бадер Шаммас Фото: Instagram @lindsaylohan

Нагадаємо, як Ліндсі Лохан схудла через пів року після пологів.

Також Фокус писав про те, як виглядає брат Ліндсі Лохан.