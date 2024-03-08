Ліндсі Лохан вийшла на публіку з чоловіком (фото)

Зіркова пара одружилася у 2022 році. Вони виховують маленького сина Луая.

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37-річна американська акторка Ліндсі Лохан вийшла на публіку зі своїм чоловіком, 37-річним бізнесменом Бадером Шаммасом. Знімками зірка екрану ділиться в Instagram.

Наразі молода мама презентує свій новий фільм "Ірландське бажання". Нещодавно вона з коханим відвідала премʼєру комедії, яка виходить на Netflix 15 березня 2024 року.

"Безмежно вдячна за всю любов та підтримку", — зазначила Ліндсі.

Для виходу у світ Лохан обрала ніжну атласну сукню молочного відтінку, яку доповнила пальтом у тон. Вона розпустила своє руде довге волосся та зробила легкий вечірній макіяж. Акторка доповнила образ лаконічними аксесуарами та чорною сумочкою.

Тим часом Бадер Шаммас постав у чорному діловому костюмі, який доповнив світлою сорочкою.

Ліндсі Лохан

Лохан прославилася завдяки своїм ролям у таких фільмах як "Пастка для батьків", "Чумова п'ятниця" та "Погані дівчата". Однак слава в ранньому віці мала і темний бік: алкогольна та наркотична залежності, постійні вечірки, проблеми з батьками, публічні скандали.

Багато хто не вірив, що акторка зуміє повернутися до нормального життя, проте вона змогла це зробити. За рішенням суду Ліндсі відвідувала реабілітаційний центр, а 2021 року налагодилося і її особисте життя. Акторка повідомила про свої заручини з фінансистом Бадером Шаммасом. Через рік пара одружилася, а згодом народився їхній первісток Луай. Це арабське ім'я, що означає "щит або захисник".

Ліндсі Лохан під час вагітності

Нагадаємо, раніше Ліндсі Лохан показала фігуру через два тижні після пологів. Пізніше зірка екрану продемонструвала, як схудла через пів року після пологів.