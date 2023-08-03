Ліндсі Лохан показала фігуру через два тижні після пологів (фото)

Минулого місяця у Ліндсі Лохан і Бадера Шаммаса народився син Луай.

Related video

37-річна американська акторка, модель, співачка і дизайнерка Ліндсі Лохан розповіла про життя в ролі мами у своїй першій публікації після народження сина. Знаменитість показала фігуру, опублікувавши у своєму Instagram-акаунті дзеркальне селфі.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

"Я так пишаюся тим, що це тіло змогло зробити за ці місяці вагітності, а тепер і за одужання, — написала вона. — Народження дитини — це найбільша радість у світі! Я не звичайна мама, я післяпологова мама".

Луай — арабське ім'я, що означає "щит або захисник" — народився в Дубаї, хоча точна дата його народження наразі не розголошується.

"Ліндсі Лохан та її чоловік-фінансист Бадер Шаммас привітали красивого, здорового сина на ім'я Луай. Сім'я на сьомому небі від любові", — сказав представник Лохан журналу People минулого місяця.

Ліндсі і Бадер заручилися 3 квітня 2022 року. Рік потому, у березні 2023 року, зірка оголосила, що чекає на першу дитину від коханого.

Раніше Фокус писав, що за кілька днів до пологів Ліндсі Лохан показала, як оформила дитячу кімнату для свого малюка. Також ми писали, як вона розповіла чоловікові про вагітність.