Масло для волос и биотин: Линдси Лохан поделилась своими секретами красоты (фото)

Линдси Лохан всегда нравился собственный цвет волос. Иногда она меняет оттенок своих локонов на более яркий, в уходе использует специальное масло и старается меньше применять фен. Актриса также уделяет внимание коже лица.

Американская певица, актриса и модель Линдси Лохан рассказала о своих методах ухода за кожей лица и волосами, а также поделилась некоторыми секретами красоты, сообщает HarpersBazaar.

Уход за волосами

Актриса Линдси Лохан Фото: Getty Images

По словам Линдси, в уходе за волосами она использует облегченное масло, а феном пользуется в редких случаях, так как старается не пересушивать свои шикарные волосы.

"Мне нравится использовать масло для волос. Я думаю, это важно. Это то, что я сейчас использую. Я стараюсь не сушить волосы феном так часто, если в этом нет необходимости. Мне кажется, что ежедневное мытье и сушка волос может их испортить, поэтому я стараюсь этого избегать", — поделилась звезда "Чумовой пятницы". Кроме того, в "экстренных" случаях, когда срочно "нужно быть в форме", актриса использует сухой шампунь. Рыжеволосая красавица призналась, что ей очень нравится цвет ее волос. Она считает, что именно такой цвет делает ее более яркой и привлекательной.

"Мне всегда нравился мой собственный цвет волос — я смотрела на них снизу вверх и восхищалась ими. Но, когда я училась в школе, и у меня были веснушки, люди иногда смеялись надо мной… С годами мои волосы стали более темно-рыжими. Поэтому, я иду к стилисту и окрашиваю их в более светлый тон", — рассказала Линдси.

Уход за кожей лица

Линдси Лохан Фото: Getty Images

Звезда "Дрянных девчонок" также уделяет внимание уходу за кожей лица, но в этом вопросе придерживается "очень простых вещей". "Я использую цинковые кремы и щадящее умывание без мыла. Я большая поклонница крио-процедур для лица. Я большая поклонница пластырей под глазами, просто трачу минимум времени утром, чтобы их нанести. Помните, всегда уделяйте время себе, даже просто выпейте чаю", — сказала Линдси.

Витамины для кожи и волос

Линдси Лохан Фото: Getty Images

Лохан старается заботиться о своей внешности ежедневно. Она употребляет в пищу много овощей и фруктов и не "перебарщивает" с разными витаминными добавками.

"Я думаю, биотин всегда помогает. Прием биотина и витаминов — я не принимаю много витаминов для волос, потому что не люблю перебарщивать. Я думаю, что просто наносить маски, когда это возможно, и давать волосам отдохнуть — это самое главное. Я стараюсь не красить их слишком часто — например, если я собираюсь стать светло-русой, то потом даю им отрасти естественным образом некоторое время", — поделилась звезда.

Недавно, сообщалось, что Линдси Лохан в элегантном наряде появилась на показе Michael Kors.