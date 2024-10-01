Линдси Лохан в шикарном платье появилась на Неделе моды в Париже (фото)

Линдси Лохан на модном показе выглядела потрясающе. Актриса в столице Франции продемонстрировала гламурный образ.

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Американская актриса, певица и модель Линдси Лохан посетила показ женской одежды Balenciaga весна/лето 2025 в рамках Недели моды в Париже, сообщает Daily Mail.

38-летняя знаменитость выглядела шикарно в стильном облегающем черном платье с высоким вырезом, усыпанным пайетками. Свой гламурный образ Линдси дополнила черным кожаным тренчкотом со структурированными подплечниками, классическими солнцезащитными очками и клатчем.

Актриса и модель Линдси Лохан Фото: Getty Images

Звезда "Чумовой пятницы" собрала свои светлые локоны в гладкий хвост и нанесла безупречный макияж, подчеркнув глаза черной подводкой и тушью, а губы — матовой помадой нюдового оттенка.

Линдси Лохан Фото: Getty Images

Во время демонстрации новой коллекции креативного директора Balenciaga 43-летнего Демны Гвасалии были представлены предметы нижнего белья в стиле ретро, ​​прозрачные комплекты с бисером поверх нижнего белья, бюстгальтеры и пантабо, а также свитера или пальто, накинутые поверх подвязок.

В рукописной записке, которая была разослана перед показом, Демна отметил: "Мои ранние воспоминания о моде начинаются с того, что я рисовала образы на картоне, вырезала их и устраивала "показы мод" на кухонном столе у ​​бабушки. 35 лет спустя это шоу возвращает меня к началу моего видения. Это дань уважения моде, которая имеет свою точку зрения".

Ранее, 11 сентября, Фокус писал о том, что Линдси Лохан в элегантном наряде появилась на показе Michael Kors.