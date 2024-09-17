Линдси Лохан заметили на редком свидании с мужем-бизнесменом (фото)

Бадер Шаммас и Линдси Лохан женаты с 2022 года. Они воспитывают маленького сына Луая.

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38-летнюю американскую актрису Линдси Лохан заметили на редком свидании с мужем, 37-летним дубайским бизнесменом Бадером Шаммасом. Об этом пишет Daily Mail.

Звездные супруги прогулялись по осеннему Нью-Йорку, держась за руки. Актриса фильма "Ирландское желание" появилась на публике в черном топе, коротком кардигане и джинсах. Ее рыжие волосы были распущены. К образу Линдси добавила сумку через плечо и солнцезащитные очки.

Тем временем Бадер был в зеленой футболке и светлом бомбере с джинсами. Он также защищал глаза от солнца, надев очки.

Бадер Шаммас и Линдси Лохан

Актриса и бизнесмен поженились в 2022 году. В июле 2023 года пара впервые стала родителями. У них родился сын Луай.

Ранее Линдси Лохан рассказала о материнстве и призналась: "Это совершенно новый, другой вид любви, который, как вы думали, никогда не почувствуете".

Звезда экрана прославилась благодаря ролям в таких картинах как "Ловушка для родителей", "Чумовая пятница" и "Плохие девчонки". Однако слава в раннем возрасте имела и темную сторону: алкогольная и наркотическая зависимости, постоянные вечеринки, проблемы с родителями, публичные скандалы.

Избранник голливудской актрисы родом из ОАЭ и исполняет обязанности помощника вице-президента в Credit Suisse, международной компании по управлению активами, базирующейся в Дубае.

Напомним, Линдси Лохан закончила съемки в продолжении "Чумовой пятницы".

Также Фокус писал о появлении Линдси Лохан на показе мод.