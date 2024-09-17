Ліндсі Лохан помітили на рідкісному побаченні з чоловіком-бізнесменом (фото)

Бадер Шаммас та Ліндсі Лохан одружені з 2022 року. Вони виховують маленького сина Луая.

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38-річну американську акторку Ліндсі Лохан помітили на рідкісному побаченні з чоловіком, 37-річним дубайським бізнесменом Бадером Шаммасом. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя прогулялося осіннім Нью-Йорком, тримаючись за руки. Акторка фільму "Ірландське бажання" зʼявилася на публіці в чорному топі, короткому кардигані та джинсах. Її руде волосся було розпущене. До образу Ліндсі додала сумку через плече та сонцезахисні окуляри.

Тим часом Бадер був у зеленій футболці та світлому бомбері з джинсами. Він також захищав очі від сонця, одягнувши окуляри.

Бадер Шаммас та Ліндсі Лохан

Акторка та бізнесмен одружилися у 2022 році. У липні 2023 пара вперше стала батьками. У них народився син Луай.

Раніше Ліндсі Лохан розповіла про материнство та зізналася: "Це абсолютно новий, інший вид любові, який, як ви думали, ніколи не відчуєте".

Зірка екрану прославилася завдяки ролям у таких картинах як "Пастка для батьків", "Чумова п'ятниця" та "Погані дівчата". Однак слава в ранньому віці мала і темний бік: алкогольна та наркотична залежності, постійні вечірки, проблеми з батьками, публічні скандали.

Обранець голлівудської акторки родом з ОАЕ та виконує обов'язки помічника віцепрезидента в Credit Suisse, міжнародній компанії з управління активами, що базується в Дубаї.

Нагадаємо, Ліндсі Лохан закінчила зйомки в продовженні "Чумової пʼятниці".

Також Фокус писав про появу Ліндсі Лохан на показі мод.