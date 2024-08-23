Зʼявилися нові кадри зі зйомок "Чумової пʼятниці-2" (фото)

Ліндсі Лохан та Джеймі Лі Кертіс через 20 років повернулися до своїх ролей. Сюжет поки тримається в таємниці.

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У мережі зʼявилися нові кадри зі зйомок другої частини фільму "Чумова пʼятниця". Про це пише Daily Mail.

Після двох місяців зйомок довгоочікуваного комедійної картини Джеймі Лі Кертіс, виконавиця головної ролі, продемонструвала своє бажання створити ідеальну сцену, виконуючи різноманітні трюки. Її з екранною донькою Анною (Ліндсі Лохан) помітили буквально у воді.

Ліндсі Лохан та Джеймі Лі Кертіс

Перша частина фільму вийшла ще у 2003 році. За сюжетом, мама та донька помінялися тілами на один день. Втім, деталі другої частини наразі не розкривають.

Ліндсі Лохан та Джеймі Лі Кертіс

У листопаді 2022 року Кертіс заявила, що вони з Лохан ведуть переговори з Disney і продюсерами фільму про створення продовження "Чумової п'ятниці". Тепер зйомки майбутнього фільму вже завершені.

"Дякую чудовому акторському складу, знімальній групі, продюсерам і всім @disneystudios, які доклали стільки любові та зусиль у створення цього фільму!" — написала Ліндсі Лохан.

Акторка оголосила про завершення зйомок комедії, показавши фотографію, на якій вона їде на велосипеді з широкою посмішкою на обличчі.

Ліндсі Лохан

Нагадаємо, як Джеймі Лі Кертіс привітала Ліндсі Лохан з народженням сина.

Також Фокус писав про чоловіка Ліндсі Лохан.