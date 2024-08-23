Появились новые кадры со съемок "Чумовой пятницы-2" (фото)

Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис спустя 20 лет вернулись к своим ролям. Сюжет пока держится в тайне.

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В сети появились новые кадры со съемок второй части фильма "Чумовая пятница". Об этом пишет Daily Mail.

После двух месяцев съемок долгожданной комедийной картины Джейми Ли Кертис, исполнительница главной роли, продемонстрировала свое желание создать идеальную сцену, выполняя разнообразные трюки. Ее с экранной дочерью Анной (Линдси Лохан) заметили буквально в воде.

Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис

Первая часть фильма вышла еще в 2003 году. По сюжету, мама и дочь поменялись телами на один день. Впрочем, детали второй части пока не раскрывают.

Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис

В ноябре 2022 года Кертис заявила, что они с Лохан ведут переговоры с Disney и продюсерами фильма о создании продолжения "Чумовой пятницы". Теперь съемки будущего фильма уже завершены.

"Спасибо замечательному актерскому составу, съемочной группе, продюсерам и всем @disneystudios, которые приложили столько любви и усилий в создание этого фильма!" — написала Линдси Лохан.

Актриса объявила о завершении съемок комедии, показав фотографию, на которой она едет на велосипеде с широкой улыбкой на лице.

Линдси Лохан

Напомним, как Джейми Ли Кертис поздравила Линдси Лохан с рождением сына.

Также Фокус писал о муже Линдси Лохан.