Ліндсі Лохан показала подарунки від Джеймі Лі Кертіс для її первістка

Актриси разом знімалися в комедії "Чумова п'ятниця" і дружать відтоді.

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Акторка Ліндсі Лохан, яка нещодавно народила первістка, показала подарунок, який їй надіслала для дитини її колега по фільму "Чутова п'ятниця" Джеймі Лі Кертіс. Про це пише Daily Mail.

37-річна Лохан народила свого сина Луая в Дубаї, де вона живе зі своїм 36-річним чоловіком-фінансистом Бадером Шаммасом, за якого вийшла заміж минулого року.

Актриса показала в Instagram коротке відео з безліччю книжок, які їй надіслала її 64-річний колега по фільму.

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"Дуже дякую, Джеймі. Дякую, і це ще не все", — сказала Ліндсі, відкриваючи ще одну сумку з дитячими книжками.

Подарунки від Джеймі Лі Кертіс Фото: Instagram @lindsaylohan

Схоже, що все це книжки, написані Джеймі Лі Кертіс разом з ілюстраторкою Лорою Корнелл, які вона публікувала у видавництві HarperCollins Childrens Books з 1993 по 2018 рік.

Джеймі Лі Кертіс був однією з перших, хто привітав Ліндсі Лохан з народженням первістка, проголосивши понеділок, у який народився малюк, "Чарівним понеділком".

"Моя кіношна донька щойно зробила мене кіношною бабусею. Благословення Ліндсі і Бадеру та їхньому новонародженому Луаю", — написала Кертіс.

У листопаді 2022 року Кертіс заявила, що вони з Лохан ведуть переговори з Disney і продюсерами фільму про створення продовження "Чумової п'ятниці".

Епізод із фільму "Чумова п'ятниця"

Лохан оголосила про свою вагітність у березні у своєму акаунті в Instagram, а її представник підтвердив народження малюка журналістам.

"Ліндсі Лохан та її чоловік-фінансист Бадер Шаммас привітали красивого, здорового сина на ім'я Луай . Сім'я на сьомому небі від любові", — йдеться в заяві.

Дитина народилася в Дубаї, де живе пара, а Луай — це арабське ім'я, що означає "щит або захисник".

Лохан і Кертіс зав'язали близькі стосунки, коли вони знялися у фільмі 2003 року "Чумова п'ятниця", який миттєво став хітом.

У фільмі Кертіс і Лохан грають матір і доньку, які обмінюються тілами за допомогою таємничого і чарівного китайського печива з передбаченням.

У травні 2023 року Disney оголосила, що в розробці перебуває сиквел "Чумової п'ятниці".

Місяць потому Джеймі Лі Кертіс сказала фанату в Діснейленді, що виробництво почнеться десь у 2024 році, хоча дата виходу не підтверджена.

Утім, зараз виробництво фільму може бути відкладено через страйк акторів і сценаристів у США.