Генеральний директор Disney прокоментував страйк акторів у Голлівуді

Боб Айгер заявив, що очікування протестувальників "нереалістичні" і страйк його "турбує".

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У Голлівуді слідом за страйком сценаристів почався страйк акторів. Які вимагають підвищення базових зарплат і відрахувань з переглядів. А також гарантій, що їхню роботу не забере штучний інтелект. Великі кіно- і телекомпанії втратять мільйони прибутку. І генеральний директор Disney Боб Айгер уже заявив, що профспілки сценаристів та акторів, які страйкують у Голлівуді, нереалістичні у своїх очікуваннях. Про це пише Variety.

Під час виступу в програмі Squawk Box на каналі CNBC у четвер вранці Айгер заявив, що страйк його дуже турбує.

"Ми говорили про руйнівні сили в цьому бізнесі та про всі проблеми, з якими ми стикаємося, про відновлення після COVID, яке ще триває. Це найгірший час, щоб страйкувати. Я розумію бажання будь-якої профспілкової організації працювати від імені своїх членів, щоб отримати максимальну компенсацію і справедливу винагороду залежно від цінності, яку вони приносять", — заявив Айгер. Зазначивши, що їм, як "індустрії" вдалося домовитися з гільдією режисерів про дуже хорошу угоду, яка відображає цінність, яку вони вносять у кінобізнес.

"Ми хотіли зробити те саме зі сценаристами, і ми хотіли б зробити те саме з акторами. Але у них є певний рівень очікувань, який просто нереалістичний", — заявив Айгер.

SAG-AFTRA, Американська гільдія акторів оголосила страйк днем раніше, після того, як переговори щодо контракту завершилися пізно ввечері в середу без рішення.

Це фактично зупинить виробництво всіх сценаріїв фільмів і телепередач, більшу частину яких уже було відкладено через страйк сценаристів, який триває третій місяць.

SAG-AFTRA не страйкувала понад чотири десятиліття, а востаннє обидві профспілки страйкували одночасно 1960 року.

Боб Айгер, генеральний директор Disney

Айгер сказав, що, хоча він поважає право профспілок "отримувати якомога більше як компенсацію для своїх людей", вони повинні "реалістично дивитися на бізнес-середовище і на те, що може дати цей бізнес".

"Це матиме дуже руйнівний вплив на весь бізнес. У галузі є величезний побічний збиток для людей, які надають допоміжні послуги. Це вплине на економіку різних регіонів навіть через величезні розміри бізнесу. Це ганьба, це дійсно ганьба", — коментарі Айгера прозвучали наступного дня після того, як було оголошено, що він залишиться генеральним директором Walt Disney Co. До 2026 року, замість того, щоб піти у відставку наприкінці наступного року, як спочатку планувалося.

Раніше Айгер повернувся на посаду генерального директора Disney у листопаді 2022 року, менш ніж за рік після його первісного відходу після 15 років біля керма.

Він змінив Боба Чапека, маючи намір знайти нового наступника. Однак через численні внутрішні проблеми Disney контракт Айгера було продовжено. У 2022 році він заробив 15 мільйонів доларів.

Чого хоче Американська гільдія акторів?

SAG-AFTRA, що об'єднує 160 000 кіно- і телевізійних акторів США, вимагає підвищення базових зарплат, відрахувань від показів і гарантій того, що їх не замінить штучний інтелект.

Глава SAG-AFTRA Френ Дрешер назвала реакцію студій на вимоги акторів образливою і неповажною.

Виступ Френ Дрешер

"Я шокована, як до нас ставляться люди, з якими ми працювали. Не можу повірити, чесно кажучи, наскільки ми далекі один від одного в багатьох речах, як вони прибідняються, кажучи, що втрачають гроші там і тут, і одночасно віддають сотні мільйонів своїм СЕО. Це огидно", — зазначила Дрешер, яка раніше знімалася в серіалі "Няня".

До чого призведе страйк акторів?

Актори не зніматимуться, не братимуть участі в рекламних кампаніях, не будуть присутні на прем'єрах і на різних церемоніях.

Страйк акторів у Голлівуді

Будуть перервані або відкладені знімання серіалів і кіно.

Страйк торкнеться таких гігантів, як НВО, Fox, Disney, Netflix, Paramount, Universal, Sony та інших.

Члени профспілки, які знімаються за кордоном, також перервуть зйомки.

Багато телекомпаній уже оголосили, що показ нових серіалів буде відкладено.

Компанії Fox і ABC вже повідомили, що показуватимуть реаліті-шоу, на створення яких не впливає страйк і повтори старих проєктів.

Не постраждають від страйку незалежні продюсерські компанії, не пов'язані договорами з профспілками.

Нагадаємо, про підтримку страйку вже оголосили Меріл Стріп, Бен Стіллер, Дженніфер Лоуренс і Констанс Ву. А актори фільму "Оппенгеймер" пішли з червоної доріжки чергового прем'єрного показу.