Генеральный директор Disney прокомментировал забастовку актеров в Голливуде

Боб Айгер заявил, что ожидания протестующих "нереалистичны" и страйк его "беспокоит".

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В Голливуде вслед за забастовкой сценаристов началась забастовка актеров. Которые требуют повышения базовых зарплат и отчислений с просмотров. А также гарантий, что их работу не отнимет искусственный интеллект. Крупные кино- и телекомпании потеряют миллионы прибыли. И генеральный директор Disney Боб Айгер уже заявил, что профсоюзы сценаристов и актеров, бастующие в Голливуде, не реалистичны в своих ожиданиях. Об этом пишет Variety.

Во время выступления в программе Squawk Box на канале CNBC в четверг утром Айгер заявил, что забастовка его очень беспокоит.

"Мы говорили о разрушительных силах в этом бизнесе и обо всех проблемах, с которыми мы сталкиваемся, о восстановлении после COVID, которое еще продолжается. Это худшее время, чтобы бастовать. Я понимаю желание любой профсоюзной организации работать от имени своих членов, чтобы получить максимальную компенсацию и справедливое вознаграждение в зависимости от ценности, которую они приносят", — заявил Айгер. Отметив, что им, как "индустрии" удалось договориться с гильдией режиссеров об очень хорошей сделке, которая отражает ценность, которую они вносят в кинобизнес.

"Мы хотели сделать то же самое со сценаристами, и мы хотели бы сделать то же самое с актерами. Но у них есть определенный уровень ожиданий, который просто нереалистичен", — заявил Айгер.

SAG-AFTRA, Американская гильдия актеров объявила забастовку днем ранее, после того, как переговоры по контракту завершились поздно вечером в среду без решения.

Это фактически остановит производство всех сценариев фильмов и телепередач, большая часть которых уже была отложена из-за продолжающейся забастовки сценаристов, которая продолжается третий месяц.

SAG-AFTRA не бастовала более четырех десятилетий, а в последний раз оба профсоюза бастовали одновременно в 1960 году.

Боб Айгер, генеральный директор Disney

Айгер сказал, что, хотя он уважает право профсоюзов "получать как можно больше в качестве компенсации для своих людей", они должны "реалистично смотреть на бизнес-среду и на то, что может дать этот бизнес".

"Это окажет очень разрушительное влияние на весь бизнес. В отрасли есть огромный побочный ущерб для людей, которые оказывают вспомогательные услуги. Это повлияет на экономику разных регионов даже из-за огромных размеров бизнеса. Это позор, это действительно позор", — комментарии Айгера прозвучали на следующий день после того, как было объявлено, что он останется генеральным директором Walt Disney Co. До 2026 года, вместо того, чтобы уйти в отставку в конце следующего года, как первоначально планировалось.

Ранее Айгер вернулся на пост генерального директора Disney в ноябре 2022 года, менее чем через год после его первоначального ухода после 15 лет у руля.

Он сменил Боба Чапека, намереваясь найти нового преемника. Однако из-за многочисленных внутренних проблем Disney контракт Айгера был продлен. В 2022 году он заработал 15 миллионов долларов.

Чего хочет Американская гильдия актеров?

SAG-AFTRA, объединяющая 160 000 кино- и телевизионных актеров США требует повышения базовых зарплат, отчислений от показов и гарантий того, что их не заменит искусственный интеллект.

Глава SAG-AFTRA Фрэн Дрешер назвала реакцию студий на требования актеров оскорбительной и неуважительной.

Выступление Фрэн Дрешер

"Я шокирована, как к нам относятся люди, с которыми мы работали. Не могу поверить, честно говоря, насколько мы далеки друг от друга во многих вещах, как они прибедняются, говоря что теряют деньги там и здесь, и одновременно отдают сотни миллионов своим СЕО. Это отвратительно", — отметила Дрешер, которая ранее снималась в сериале "Няня".

К чему приведет страйк актеров?

Актеры не будут сниматься, участвовать в рекламных кампаниях, присутствовать на премьерах и на различных церемониях.

Страйк актеров в Голливуде

Будут прерваны или отложены съемки сериалов и кино.

Забастовка коснется таких гигантов, как НВО, Fox, Disney, Netflix, Paramount, Universal, Sony и прочих.

Члены профсоюза, которые снимаются за границей, также прервут съемки.

Многие телекомпании уже объявили, что показ новых сериалов будет отложен.

Компании Fox и ABC уже сообщили, что будут показывать реалити-шоу, на создание которых не влияет забастовка и повторы старых проектов.

Не пострадают от забастовки независимые продюсерские компании, не связанные договорами с профсоюзами.

Напомним, о поддержке забастовки уже объявили Мерил Стрип, Бен Стиллер, Дженнифер Лоуренс и Констанс Ву. А актеры фильма "Оппенгеймер" ушли с красной дорожки очередного премьерного показа.