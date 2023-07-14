Зупинять зйомки "Гладіатора 2": сотні тисяч голлівудських акторів готуються до масштабного страйку

Страйк зупинить зйомки "Гладіатора 2" з Полом Мескалем, а також роботу над другою частиною картини "Мортал Комбат" і, ймовірно, над новим сезоном серіалу "Дім Дракона".

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Гільдія кіноакторів США готується до наймасштабнішого страйку в історії. У ньому візьмуть участь майже 160 тисяч голлівудських акторів. Про це пише видання Variety.

Страйк акторів розпочнеться 14 липня і стане першою подібною подією за останні 43 роки.

Причина страйку полягає в небажанні роботодавців — Альянсу продюсерів кіно і телебачення (AMPTP) — узгодити умови нового контракту, в якому Гільдія кіноакторів США вимагає підвищення оплати праці акторів середньої ланки, відрахування від показів на стрімінгових сервісах, а також гарантій, що штучний інтелект не замінить і не обмежить функції артистів на знімальному майданчику.

За словами президента Гільдії актриси Френ Дрешер, продюсерські компанії не бажають чути вимоги акторів.

Варто зазначити, що хоча вимоги про підвищення заробітної плати стосуються акторів середньої ланки і масовки, оскільки гонорар зірок Голлівуду обговорюється з кожним актором і актрисою окремо, багато знаменитостей заявили про свою готовність узяти участь у страйку із солідарності з колегами. Серед них Меріл Стріп, Бен Стіллер, Дженіффер Лоуренс, а також Констанс Ву.

Після початку страйку члени Гільдії не зніматимуться у фільмах і серіалах, а також не братимуть участі в рекламних кампаніях для просування проєктів. Також артисти припинять давати інтерв'ю, розміщувати публікації в соціальних мережах, присвячені проєктам, і відвідувати прем'єри кінострічок.

Страйк зупинить зйомки "Гладіатора 2" з Полом Мескалем, а також роботу над другою частиною картини "Мортал Комбат". Крім того, з великою ймовірністю припиниться робота над новим сезоном серіалу "Дім Дракона".

Фокус раніше писав про те, що дівчина Роберта Де Ніро Тіффані Чен дала перше інтерв'ю після народження первістка у квітні. Малюк став сьомою дитиною для актора. За словами Тіффані, після пологів їй діагностували параліч Белла, і вона не могла рухати обличчям.