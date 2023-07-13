Дівчина Роберта Де Ніро дала перше у своєму житті інтерв'ю (відео)

Тіффані Чен докладно розповіла про діагноз паралічу Белла і втрату "функцій обличчя" після народження дитини.

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Дівчина Роберта Де Ніро Тіффані Чен у своєму першому інтерв'ю після народження первістка у квітні, який став сьомою дитиною для актора, розповіла ведучій CBS Morning Гейл Кінг про свій досвід і "післяпологові ускладнення". Повний запис інтерв'ю буде опубліковано завтра, 14 липня.

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Як розповіла Тіффані, у неї після пологів був діагностований параліч Белла і втрата "всіх лицьових функцій". Новоспечена мама поділилася, що на той момент її "язик був дивним", "поколюючим" і "онімілим".

"Моє обличчя просто було дивним, — згадувала вона. — Здавалося, що все починає просто руйнуватися саме собою. Мовляв, моє обличчя плавилося саме по собі. Потім, через тиждень після пологів, усе й почалося", — продовжила Чен, описуючи, як вона почала "невиразно" говорити і "не могла їсти".

Коли інструкторка з бойових мистецтв повернулася до лікарні, вона вже "втратила всі функції обличчя". Лікарі діагностували в неї параліч Белла — стан, що спричиняє слабкість м'язів на одній стороні обличчя.

Інтерв'ю нинішньої обраниці Де Ніро виходить у той час, коли вся сім'я актора перебуває в жалобі після трагічної смерті його 19-річного онука Леандро. Акторка і режисерка Дрена Де Ніро стверджує, що її син помер після вживання таблеток із фентанілом.

Нагадаємо, 45-річна Чен і легендарний 79-річний актор здивували світ новиною про народження їхньої доньки Джії Вірджинії в травні. Де Ніро також є батьком 51-річної Дрени, 46-річного Рафаеля, 27-річних близнюків Джуліана та Аарона, 24-річного Еліота та 11-річної Гелен.

Раніше Фокус писав, що Роберт Де Ніро з молодою коханою відвідали захід.