79-річний Роберт Де Ніро з молодою коханою відвідали захід

Новоспечені батьки приєдналися до зіркової щорічної вечері.

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79-річний американський актор Роберт Де Ніро та його кохана, 45-річна Тіффані Чен з'явилися на 16-й щорічній вечері Chanel Tribeca Artists Dinner у Нью-Йорку. Про це повідомляє Daily Mail.

Голлівудський актор, який у квітні вітав свою сьому дитину від Чен, приєднався до інших знаменитостей на блискучому заході, включаючи володаря "Оскара" Брендана Фрейзера та актрису Ніну Добрев.

Де Ніро вибрав для спеціальної вечері в ресторані Balthazar пару чорних штанів разом із чорним піджаком, і додав під нього темно-зелену сорочку-поло. Зірка "Славних хлопців" завершила свій образ парою чорних лоферів.

Роберт де Ніро Фото: Getty Images

Тіффані обрала комфортний і простий ансамбль, одягнувши коричневу сукню, що облягає, і довгий білий в'язаний кардиганом. Інструктор з бойових мистецтв наділа пару білих кросівок, доповнивши аутфіт жовтою сумочкою та сонцезахисними окулярами.

Роберт де Ніро та Тіффані Чен

Пізніше Де Ніро був помічений у закусочній, де він спілкувався з іншими гостями та розмовляв із відвідувачами у людному місці.

Нагадаємо, Роберт Де Ніро вирушив на прогулянку зі старшим сином.

Також Фокус писав про перші фото сьомої дитини 79-річного Роберта Де Ніро.