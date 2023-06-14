79-летний Роберт Де Ниро с молодой возлюбленной посетили мероприятие
Новоиспеченные родители присоединилась к звездному ежегодному ужину.
79-летний американский актер Роберт Де Ниро и его возлюбленная, 45-летняя Тиффани Чен появились на 16-м ежегодном ужине Chanel Tribeca Artists Dinner в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.
Голливудский актер, который в апреле приветствовал своего седьмого ребенка от Чен, присоединился к другим знаменитостям на блестящем мероприятии, включая обладателя "Оскара" Брендана Фрейзера и актрису Нину Добрев.
Де Ниро выбрал для специального ужина в ресторане Balthazar пару черных брюк вместе с черным пиджаком, и добавил под него темно-зеленую рубашку-поло. Звезда "Славных парней" завершил свой образ парой черных лоферов.
Тиффани выбрала комфортный и простой ансамбль, надев облегающее коричневое платье и длинный белый вязаный кардиганом. Инструктор по боевым искусствам надела пару белых кроссовок, дополнив аутфит желтой сумочкой и солнцезащитными очками.
Позже Де Ниро был замечен в закусочной, где он общался с другими гостями и разговаривал с посетителями в людном месте.
Напомним, Роберт Де Ниро отправился на прогулку со старшим сыном.
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