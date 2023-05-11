79-летний Роберт Де Ниро показал фото новорожденной дочери и назвал ее имя

Мать малышки – 45-летняя подруга актера Тиффани Чен.

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Актер Роберт Де Ниро подтвердил, что у него родилась дочь от его партнерши Тиффани Чен и назвал имя малышки. Его дочь зовут — Джиа Вирджиния Чен Де Ниро. Об этом пишет People.

Она родилась в четверг, 6 апреля. Роберт похвастался дочкой в эфире CBS Mornings, показав фото девочки ведущей Гейл Кинг.

Роберт Де Ниро показал свою новорожденную дочь Фото: CBS News

Роберт сказал, что "этот ребенок запланирован", добавив, что и он и Тиффани хотели ребенка и теперь "на седьмом небе от счастья".

"Ее привела сюда любовь", — сказал Роберту в эфире телеканала.

Ранее Тиффани видели с малышкой на прогулке в Нью-Йорке. Но Робрет Де Ниро не подтверждал, что стал отцом. Малышка была одета в розовый комбинезон, так что фанаты предположили, что это девочка и их догадки подтвердились.

Коллеги Де Ниро по фильму "О моем отце" Себастьян Манискалко и Ким Кэттролл были в восторге от новости, а Себастьян признался журналисту на красной дорожке, что и понятия не имел, что актер ждет еще одного ребенка.

Напомним, Роберт Де Ниро был женат дважды. Он удочерил дочь своей первой жены Дайэнн Эбботт по имени Дрена. Позже у них родился сын Рафаэль. Сейчас сын актера торгует недвижимостью.

Длительное время Роберт встречался с моделью Туки Смит. Суррогатная мать родила паре близнецов Джулиана Генри и Аарона Кендрика.

В 1997 году Роберт Де Ниро женился во второй раз на бывшей стюардессе Грейс Хайтауэр. У пары родились сын Эллиот и Хелен Грейс.

Роберт подал на развод еще в 2018 году, однако процесс затянулся. Актер утверждал, что его жена слишком много тратит. Только в 2019 году Грейс потратила почти два миллиона долларов, причем большую часть этих денег она уплатила за огромный бриллиант.

Потом пара ссорилась из-за опеки над детьми, а потом делила имущество.

Именно в 2021 году Роберта впервые видели в компании Тиффани Чен. Тогда он праздновал свое 78-летие в компании друзей.

Сначала он отдыхал в шикарном отеле Du Cap-Eden-Roc, а потом отправился в круиз на 108-метровой яхте Benetti IJE за 200 миллионов долларов. Яхта принадлежит австралийскому миллиардеру Джеймсу Пакеру, с которым актер дружит уже много лет и даже начал с ним вместе ресторанный бизнес. Им принадлежат акции знаменитой ресторанной сети Nobu.

Ранее Фокус писал, кто такая Тиффани Чен. Она занимается боевыми искусствами. И они с Робертом вместе работали над фильмом "Стажер" в 2015 году.