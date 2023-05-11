Таинственная возлюбленная. Что известно о матери седьмого ребенка Роберта Де Ниро

Впервые о новом предполагаемом романе актера после развода заговорили летом 2021 года.

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79-летний американский актер Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом. Фокус рассказывает о возлюбленной актера и маме его наследника.

Несмотря на то, что Де Ниро не раскрывал новость о беременности своей девушки Тиффани Чен, недавно он вышел на ужин с ней, когда папарацци заметили округленный живот у актрисы.

Знаменитости, познакомившиеся в 2015 году, впервые завязали романтические отношения в 2021 и с тех пор сохраняют роман в тайне.

До их общей любовной истории Де Ниро стал отцом детей от Дайан Эбботт, Туки Смит и Грейс Хайтауэр.

Лауреат премии "Оскар" усыновил дочь Эбботт, Дрену, в 1976, и в том же году она родила сына Рафаэля. Он также стал отцом сыновей-близнецов Аарона и Джулиана от Смит в 1995 году, затем сына Эллиота и дочери Хелен от Хайтауэр в 1998 и 2011 годах соответственно.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен

Кем работает мама седьмого ребенка Роберта Де Ниро

Тиффани Чен, работающая инструктором по боевым искусствам, была включена в Зал славы журнала Inside Kung-Fu как участник года в возрасте 26 лет в 1994.

Как они познакомились

Де Ниро и Тиффани вместе работали над фильмом 2015 года "Стажер" с Энн Хэтэуэй в главной роли. Тиффани сыграла инструктора во второстепенной роли, работая с персонажем Де Ниро, Беном.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен в фильме "Стажер"

79-летний актер был женат на Хайтауэр во время съемок картины. Они развелись в 2018 году.

Их отношения

Де Ниро и Тиффани впервые заметили в августе 2021 года, когда они держались за руки во время отпуска на юге Франции. Тогда же их сняли и за поцелуями на яхте.

Напомним, Роберт Де Ниро стал отцом в седьмой раз.