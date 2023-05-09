79-летний Роберт Де Ниро стал отцом в седьмой раз

Роберт Де Ниро рассказал, что стал отцом в седьмой раз всего за несколько месяцев до своего 80-летия.

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79-летний американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро поделился радостной новостью. В новом интервью ET Canada, которое он дал в рамках продвижения нового фильма "О моем отце", оскароносный актер рассказал, что стал отцом в седьмой раз.

Во время интервью интервьюер Бриттни Блэр сказала: "Я знаю, что у вас шестеро детей". Однако Роберт поправил ее насчет состава своей большой семьи.

"На самом деле семь, — подтвердил он. — У меня только что родился ребенок".

Однако неизвестно, кто подарил многодетному отцу седьмого ребенка. Прошлым летом его заметили прогуливающимся на испанском курорте Форментера в компании новой возлюбленной – тренера по боевым искусствам Тиффани Чен. Возможно, новая избранница родила актеру еще одного наследника.

Напомним, Роберт делит двух своих старших детей со своей первой женой Дайанн Эбботт. Бывшая пара, которая была жената с 1976 по 1988 год, является родителями 51-летней Дрены и 46-летнего Рафаэля.

У него есть 27-летние сыновья-близнецы Джулиан и Аарон от его бывшей партнерши Туки Смит. Предполагается, что они были в отношениях примерно с 1988 года до расставания в 1996 году.

У Роберта есть 25-летний сын Эллиот и 11-летняя дочь Хелен от актрисы Грейс Хайтауэр. Роберт и Грейс поженились в 1997 году, расстались в 1999 году, затем снова поженились в 2004 году, прежде чем актер подал на развод в 2018 году. Сначала пара боролась за опеку над своим девятилетним ребенком, а теперь начались имущественные споры.

Ранее Фокус писал, что Роберт Де Ниро сыграет главную роль в новом сериале Netflix.