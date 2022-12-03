Роберт Де Ниро сыграет главную роль в новом сериале Netflix

Стриминговый гигант готовит новый сериал.

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79-летний актер Роберт Де Ниро сыграет главную роль в мини-сериале "Нулевой день", который в настоящее время находится в разработке на Netflix. Известно, что над проектом работают Эрик Ньюман и Ной Оппенгейм. Об этом сообщает Variety.

Точные детали сюжета держатся в секрете, но сообщается, что сериал будет представлять собой политический триллер, в котором Де Ниро сыграет бывшего президента США.

Ньюман и Оппенгейм — сценаристы и исполнительные продюсеры сериала. Джонатан Гликман из Panoramic Media также будет исполнительным продюсером, а Де Ниро будет исполнительным продюсером в дополнение к главной роли. Ньюман и его производственная компания Grand Electric в настоящее время находятся в сотрудничестве с Netflix.

Напомним, голливудская легенда Роберт Де Ниро демонстрирует всему миру, что возраст – это всего лишь цифра, которая совершенно не мешает ему вести активную жизнь. Например, летом его заметили прогуливающимся на испанском курорте Форментера в компании новой возлюбленной – тренера по боевым искусствам Тиффани Чен.