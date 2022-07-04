78-летний Роберт Де Ниро замечен на испанском курорте с молодой возлюбленной

Роман актера развивается на фоне его затянувшегося развода с последней женой Грейс Хайтауэр.

Голливудская легенда Роберт Де Ниро демонстрирует всему миру, что возраст – это всего лишь цифра, которая совершенно не мешает ему вести активную жизнь. Например, совсем недавно его зметили прогуливающимся на испанском курорте Форментера в компании новой возлюбленной – тренера по боевым искусствам Тиффани Чен, пишет Daily Mail.

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Для прогулки актер выбрал белую рубашку поло и зеленые шорты, а также кепку. Его спутница, которая, очевидно, намного моложе Де Ниро, надела белую рубашку, пару розовых шорт и зеленый головной убор. И Роберт, и Тиффани были босиком.

Актер и его подруга официально не подтвердили свой роман, но их уже несколько раз видели вместе на публике. Не исключено, что Де Ниро не спешит афишировать новые отношения из-за того, что пока еще продолжается его бракоразводный процесс с бывшей женой Грейс Хайтауэр, который длится с декабря 2018 года. В апреле судья постановил, что его бывшая жена должна получать 1 миллион долларов в год,и что пара разделит выручку после продажи своего дома за 20 миллионов долларов.

Роберт и Грейс поженились в 1997 году, расстались в 1999 году, затем снова поженились в 2004 году, прежде чем актер подал на развод в 2018 году. Сначала пара боролась за опеку над своим девятилетним ребенком, а теперь начались имущественные споры.

Грейс – бывшая стюардесса, которая пробовала себя в качестве актрисы и модели. Ее среднемесячные доходы составляют 215 тысяч долларов по кредитным картам и 160 тысяч долларов наличными. Адвокат Де Ниро, Кэролайн Краусс, утверждает, что финансовые трудности означают, что у неезаканчиваются деньги:панд емия коронавируса привела к тому, что у голливудской звезды прекратились рабочие проекты.

Несколькими месяцами ранее Де Ниро заработал 5 миллионов долларов за роль в популярном гангстерском фильме Мартина Скорсезе "Ирландец". Он также получил "десятки миллионов долларов" в рамках федеральной программы помощи пострадавшим от последствий пандемии коронавируса. Хайтауэр утверждает, что состояние Де Ниро составляет 500 миллионов долларов, но его адвокат Кэролайн Краусс говорит, что экстравагантный образ жизни его бывшей жены усугубляет ситуацию.

Напомним, в августе прошлого года Де Ниро уже был замечен с Чен на французском курорте.