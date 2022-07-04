78-річного Роберта Де Ніро помітили на іспанському курорті з молодою коханою

Роман актора розвивається на тлі його розлучення з останньою дружиною Грейс Хайтауер.

Голлівудська легенда Роберт де Ніро демонструє всьому світу, що вік — це лише цифра, яка зовсім не заважає йому вести активне життя. Наприклад, зовсім недавно його помітили на іспанському курорті Форментера в компанії нової коханої — тренерки з бойових мистецтв Тіффані Чен, пише Daily Mail.

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Для прогулянки актор обрав білу сорочку поло та зелені шорти, а також кепку. Його супутниця, яка, очевидно, набагато молодша за де Ніро, одягла білу сорочку, пару рожевих шортів та зелений головний убір. І Роберт, і Тіффані були босоніж.

Актор та його подруга офіційно не підтвердили свій роман, але їх уже кілька разів бачили разом на публіці. Цілком ймовірно, що де Ніро не поспішає афішувати нові стосунки через те, що поки триває його шлюборозлучний процес із колишньою дружиною Грейс Хайтауер, який триває з грудня 2018 року. У квітні суддя ухвалив, що його колишня дружина повинна отримувати 1 мільйон доларів на рік, і що пара розділить виторг після продажу свого будинку за 20 мільйонів доларів.

Роберт і Грейс одружилися у 1997 році, розлучилися у 1999 році, потім знову одружилися у 2004 році, перш ніж актор подав на розлучення у 2018 році. Спочатку пара боролася за опіку над своєю дев'ятирічною дитиною, а тепер розпочалися майнові суперечки.

Грейс — колишня стюардеса, яка пробувала себе як акторка і модель. Її середньомісячні доходи становлять 215 тисяч доларів за кредитними картками та 160 тисяч доларів готівкою. Адвокат де Ніро, Керолайн Краус, стверджує, що фінансові труднощі означають, що в неї закінчуються гроші: пандемія коронавірусу призвела до того, що у голлівудської зірки припинилися робочі проєкти.

Декількома місяцями раніше де Ніро заробив 5 мільйонів доларів за роль у популярному гангстерському фільмі Мартіна Скорсезе "Ірландець". Він також отримав "десятки мільйонів доларів" у межах федеральної програми допомоги постраждалим від наслідків пандемії коронавірусу. Хайтауер стверджує, що статки де Ніро складають 500 мільйонів доларів, але його адвокат Керолайн Краусс каже, що екстравагантний спосіб життя його колишньої дружини посилює ситуацію.

Нагадаємо, в серпні минулого року де Ніро помітили з Чен на французькому курорті.