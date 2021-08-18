Роберт Де Ніро відсвяткував 78-річчя в компанії таємничої жінки

Знаменитий актор все ще знаходиться в процесі розлучення з Грейс Хайтауер, колишньою стюардесою і матір'ю двох його дітей.

Актора Роберта Де Ніро, який напередодні відсвяткував 78-річчя, "застукали" в компанії таємничої жінки, яка явно набагато молодша за нього. Про це пише Daily Mail.

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Актор зараз проводить час на Лазурному березі у Франції і катається на яхті в компанії друзів. Хто його таємнича супутниця — з'ясувати не вдалося. Раніше їх вже бачили разом у Нью-Йорку, втім, ці фото раптово були видалені з соцмереж.

[ + – ] Роберт Де Ніро і його таємнича подруга Фото: Backgrid

Актор зараз знаходиться у процесі розлучення з Грейс Хайтауер, своєю другою дружиною, з якою вони одружилися у 1997 році, розлучилися через два роки і знову зійшлися у 2004 році. У 2018-му Роберт подав на розлучення і відтоді пара ніяк не може знайти спільну мову і завершити шлюборозлучний процес. У них двоє дітей: син Елліот Де Ніро, який народився у 1998 році і дочка Гелен Грейс Де Ніро, яка народилася в 2011-му. Раніше вони сварилися через опіку, а тепер ділять майно. Де Ніро переконаний, що його колишня дружина занадто марнотратна і не бажає їй потурати. Так, у 2019 році вона витратила 1,6 мільйона доларів, до того ж велика частина цих грошей пішла на покупку величезного діаманта.

[ + – ] Роберт Де Ніро і його двічі дружина Грейс Хайтауер Фото: FilmMagic

Своє 78-річчя Де Ніро вирішив провести далеко від США. Він відпочиває в шикарному готелі Du Cap-Eden-Roc і відправився в невеликий круїз на 108-метровій яхті Benetti IJE, на якій можуть розміститися до 22 гостей в 11 каютах. Вартість яхти — 200 мільйонів доларів. На ній є відкритий бар, вертолітний майданчик, кінотеатр і танцювальний зал.

[ + – ] Роберт Де Ніро відпочиває на яхті в компанії таємничої жінки і друзів Фото: Backgrid

Яхта, до слова, належить австралійському мільярдеру Джеймсу Пакеру, з яким актор дружить вже багато років і навіть почав з ним разом ресторанний бізнес. Їм належать акції знаменитої ресторанної мережі Nobu.