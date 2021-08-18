Роберт Де Ниро отпраздновал 78-летие в компании таинственной женщины

Знаменитый актер все еще находится в процессе развода с Грейс Хайтауэр, бывшей стюардессой и матерью двух его детей

Актера Роберта Де Ниро, который накануне отпраздновал 78-летие, "застукали" в компании таинственной женщины, которая явно намного младше его. Об этом пишет Daily Mail.

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Актер сейчас проводит время на Лазурном берегу во Франции и катается на яхте в компании друзей. Кто его таинственная спутница – выяснить не удалось. Ранее их уже видели вместе в Нью-Йорке, впрочем, эти фото внезапно были удалены из соцсетей.

[ + – ] Роберт Де Ниро и его таинственная подруга Фото: Backgrid

Актер сейчас находится в процессе развода с Грейс Хайтауэр, своей второй женой, с которой они поженились в 1997 году, развелись через два года и снова сошлись в 2004 году. В 2018-м Роберт подал на развод и с той поры пара никак не может найти общий язык и завершить бракоразводный процесс. У них двое детей: сын Эллиот Де Ниро, родившийся в 1998 году и дочь Хелен Грейс Де Ниро, родившаяся в 2011-м. Раньше они ссорились из-за опеки, а теперь делят имущество. Де Ниро убежден, что его бывшая жена слишком расточительна и не желает ей потакать. Так, в 2019 году она потратила 1,6 миллионов долларов, причем большая часть этих денег ушла на покупку огромного бриллианта.

[ + – ] Роберт Де Ниро и его дважды жена Грейс Хайтауэр Фото: FilmMagic

Свое 78-летие Де Ниро решил провести вдали от США. Он отдыхает в шикарном отеле Du Cap-Eden-Roc и отправился в небольшой круиз на 108-метровой яхте Benetti IJE, на которой могут разместиться до 22 гостей в 11 каютах. Стоимость яхты – 200 миллионов долларов. На ней есть открытый бар, вертолетная площадка, кинотеатр и танцевальный зал.

[ + – ] Роберт Де Ниро отдыхает на яхте в компании таинственной женщины и друзей Фото: Backgrid

Яхта, к слову, принадлежит австралийскому миллиардеру Джеймсу Пакеру, с которым актер дружит уже много лет и даже начал с ним вместе ресторанный бизнес. Им принадлежат акции знаменитой ресторанной сети Nobu.