79-річний Роберт Де Ніро став батьком всьоме

Роберт Де Ніро розповів, що став батьком всьоме всього за кілька місяців до свого 80-річчя.

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79-річний американський актор, режисер та продюсер Роберт Де Ніро поділився радісною новиною. У новому інтерв'ю ET Canada, яке він дав у рамках просування нового фільму "Про мого батька", оскароносний актор розповів, що став батьком всьоме.

Під час інтерв'ю інтерв'юер Бріттні Блер сказала: "Я знаю, що у вас шестеро дітей". Однак Роберт виправив її щодо складу своєї великої родини.

"Насправді сім, — підтвердив він. — У мене щойно народилася дитина".

Проте невідомо, хто подарував багатодітному батькові сьому дитину. Минулого літа його помітили на іспанському курорті Форментера в компанії нової коханої — тренера з бойових мистецтв Тіффані Чен. Можливо, нова обраниця народила актору ще одного спадкоємця.

Нагадаємо, Роберт ділить двох своїх старших дітей зі своєю першою дружиною Дайанн Ебботт. Колишня пара, яка була одружена з 1976 по 1988 рік, є батьками 51-річної Дрени та 46-річного Рафаеля.

У нього є 27-річні сини-близнюки Джуліан та Аарон від його колишньої партнерки Тукі Сміт. Передбачається, що вони були у відносинах приблизно з 1988 до розставання в 1996 році.

Роберт має 25-річного сина Еліота і 11-річну дочку Гелен від актриси Грейс Хайтауер. Роберт і Грейс одружилися 1997 року, розлучилися 1999 року, потім знову одружилися 2004 року, перш ніж актор подав на розлучення 2018 року. Спочатку пара боролася за опіку над своєю дев'ятирічною дитиною, а тепер розпочалися майнові суперечки.

Раніше Фокус писав, що Роберт Де Ніро зіграє головну роль у новому серіалі Netflix.