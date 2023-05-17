Роберта Де Ніро помітили на рідкісній прогулянці з 27-річним сином (фото)

Актор не часто з'являється на публіці в компанії своїх дітей.

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79-річний американський актор, режисер і продюсер Роберт Де Ніро, який нещодавно став батьком усьоме, був помічений на прогулянці зі своїм 27-річним сином Джуліаном у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Батько та син провели якийсь час і пообідали разом. Де Ніро ділить Джуліана із 70-річною колишньою партнеркою Тукі Сміт.

На прогулянку Роберт одягнув світло-сіру сорочку поло, чорну куртку на блискавці й темно-сині штани. Дворазовий володар премії "Оскар" доповнив свій невимушений ансамбль сірою маскою, синьою бейсболкою та чорними тенісними кросівками.

Джуліан, який йшов по тротуару поряд із батьком, був одягнений у темно-бордову футболку, сірі спортивні штани та чорні високі кеди Convers.

Нагадаємо, нещодавно Роберт Де Ніро підтвердив, що став батьком усьоме. В актора народилася дівчинка від його партнерки Тіффані Чен, і він назвав ім'я малечі. Його дочку звуть Джіа Вірджинія Чен Де Ніро.

Раніше Фокус писав, хто така Тіффані Чен. Вона займається бойовими мистецтвами, і вони з Робертом разом працювали над фільмом "Стажер" у 2015 році.