Онук Роберта Де Ніро помер у віці 19 років

Про причини смерті юнака не повідомляється.

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Помер 19-річний Леандро Де Ніро Родрігес, онук оскароносного актора Роберта Де Ніро, повідомила його мати в соцмережах.

Акторка Дрена Де Ніро, донька Роберта Де Ніро, написала про раптову втрату сина.

"Ти був моєю радістю, моїм серцем, і всім, що коли-небудь було чистим і справжнім у моєму житті. Я не знаю, як жити без тебе, але я спробую продовжувати і поширювати любов і світло, які ти так змусив мене відчути, ставши твоєю мамою. Тебе так глибоко любили і цінували, і я хотіла би, щоб тільки ця любов могла врятувати тебе", — написала жінка.

Вона позначила в пості батька свого сина, художника Карлоса Родрігеса, якого називають Карлосом Маре.

"Спочивай з миром і у вічному раю, мій любий хлопчику", — додала вона.

"Слів недостатньо, щоб висловити радість, яку він подарував нам, чи втрату, яку ми зараз переживаємо з нашими родинами та друзями", — відповів Маре в коментарі до публікації.

Онук Роберта Де Ніро

Причина смерті 19-річного юнака не повідомляється.

Леандро Де Ніро Родрігес також був актором. Разом зі своєю матір’ю він з’явився у фільмі "Зірка народилася" 2018 року з Бредлі Купером і Леді Гагою в головних ролях.

Нагадаємо, у Роберта Де Ніро народилася сьома дитина.