Стало відомо, чому помер онук Роберта Де Ніро

19-річний Леандро раптово пішов із життя на початку липня 2023.

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Донька Роберта Де Ніро розкрила причину смерті свого єдиного сина Леандро.

51-річна акторка та режисерка Дрена Де Ніро стверджує, що її 19-річний син помер після прийому таблеток з фентанілом.

"Хтось продав йому таблетки з додаванням фентанілу, які, як вони знали, були з додаванням, але все одно продали їх йому… мій син пішов назавжди 😭", — стверджувала донька оскароносного актора в Instagram у відповідь на запитання підписника, як помер 19-річний Леандро.

Зазначимо, що фентаніл — сильнодійний синтетичний опіоїдний препарат. Він приблизно в 100 разів сильніший за морфін і в 50 разів сильніший за героїн як анальгетик.

"Всього два міліграми фентанілу, невелика кількість, яка вміщується на кінчику олівця, вважається потенційно смертельною дозою", — стверджує DEA.

Свої співчуття родині Роберта Де Ніро висловили їхні шанувальники та зіркові друзі.

"Дрено, розбита серцем за вас, я не можу уявити, що ви повинні відчувати, нехай Господь покриє вас і тримає в своїх обіймах у цей дуже сумний час і втрату.. Я люблю вас, завжди поруч 🕊️💔 🙏🏾", — написала супермодель Наомі Кемпбелл.

Онук Роберта Де Ніро

Нагадаємо, донька Роберта Де Ніро висловилася про смерть свого єдиного сина.

Також Фокус писав про першу появу Роберта Де Ніро після звістки про смерть 19-річного онука.