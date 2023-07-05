Донька Роберта Де Ніро висловилась про раптову смерть сина (фото)

Акторка показала чорно-біле фото 19-річного юнака.

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Дрена Де Ніро, дочка актора Роберта Де Ніро, сказала, що її серце "розбите назавжди" в емоційній данині пам’яті після раптової смерті її 19-річного сина Леандро Де Ніро Родрігеса.

Акторка поділилася чорно-білою фотографією Леандро, на якій юнак посміхається, а також розповіла через день після того, як хлопця знайшли мертвим, що поліцейські перевіряють ймовірність передозування.

"Я ледве можу друкувати крізь сльози, але вся любов, повідомлення, дзвінки, текстові повідомлення, електронні листи, друзі та родина, які тримали мене ці останні 24 години, я ще не можу відповісти, але ми вдячні за всю вашу любов і співчуття", – написала Дрена Де Ніро.

Дрена Де Ніро з покійним сином

"Лео, мій любий, я люблю тебе сьогодні, як і в перший день, коли тримала тебе на руках", —написала мати юнака.

51-річна донька Роберта Де Ніро продовжила: "Той самий чоловік, який забрав нас із лікарні, коли ти народився, відвіз нас до похоронного бюро, де я востаннє торкалася тебе й тримала на руках".

Онук Роберта Де Ніро

Нагадаємо, онук Роберта Де Ніро у віці 19 років раптово пішов із життя. Офіційної причини смерті наразі не повідомляють.

Також Фокус писав про перший вихід у світ Роберта Де Ніро після звісток про смерть онука.