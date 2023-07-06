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Стиль жизни

Стало известно, почему умер внук Роберта Де Ниро

Роберт Де Ниро, внук Роберта Де Ниро, почему умер внук роберта де ниро, фентанил, леандро
Фото: Getty Images | Роберт Де Ниро

19-летний Леандро внезапно ушел из жизни в начале июля 2023 года.

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Дочь Роберта Де Ниро раскрыла причину смерти своего единственного сына Леандро.

51-летняя актриса и режиссер Дрена Де Ниро утверждает, что ее 19-летний сын умер после приема таблеток с фентанилом.

"Кто-то продал ему таблетки с добавлением фентанила, которые, как они знали, были с добавлением, но все равно продали их ему... мой сын ушел навсегда 😭", — утверждала дочь оскароносного актера в Instagram в ответ на вопрос подписчика, как умер 19-летний Леандро.

Отметим, что фентанил — сильнодействующий синтетический опиоидный препарат. Он примерно в 100 раз сильнее морфина и в 50 раз сильнее героина как анальгетик.

"Всего два миллиграмма фентанила, небольшое количество, которое помещается на кончике карандаша, считается потенциально смертельной дозой", — утверждает DEA.

Свои соболезнования семье Роберта Де Ниро выразили их поклонники и звездные друзья.

"Дрена, разбита сердцем за вас, я не могу представить, что вы должны чувствовать, пусть Господь покроет вас и держит в своих объятиях в это очень печальное время и потерю... Я люблю вас, всегда рядом 🕊️💔 🙏🏾", — написала супермодель Наоми Кэмпбелл.

Внук Роберта Де Ниро

Напомним, дочь Роберта Де Ниро высказалась о смерти своего единственного сына.

Также Фокус писал о первом появлении Роберта Де Ниро после известия о смерти 19-летнего внука.