Девушка Роберта Де Ниро дала первое в своей жизни интервью (видео)

Тиффани Чен подробно рассказала о диагнозе паралича Белла и потере "функций лица" после рождения ребенка.

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Девушка Роберта Де Ниро Тиффани Чен в своем первом интервью после рождения первенца в апреле, который стал седьмым ребенком для актера, рассказала ведущей CBS Morning Гейл Кинг о своем опыте и "послеродовых осложнениях". Полная запись интервью будет опубликована завтра, 14 июля.

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Как рассказала Тиффани, у нее после родов был диагностирован паралич Белла и потеря "всех лицевых функций". Новоиспеченная мама поделилась, что на тот момент ее "язык был странным", "покалывающим" и "онемевшим".

"Мое лицо просто было странным, — вспоминала она. — Казалось, что все начинает просто рушиться само собой. Мол, мое лицо плавилось само по себе. Затем, через неделю после родов, все и началось", — продолжила Чен, описывая, как она начала "невнятно" говорить и "не могла есть".

Когда инструктор по боевым искусствам вернулась в больницу, она уже "потеряла все функции лица". Врачи диагностировали у нее паралич Белла — состояние, вызывающее слабость мышц на одной стороне лица.

Интервью нынешней избранницы Де Ниро выходит в то время, когда вся семья актера находится в трауре после трагической смерти его 19-летнего внука Леандро. Актриса и режиссер Дрена Де Ниро утверждает, что ее сын умер после приема таблеток с фентанилом.

Напомним, 45-летняя Чен и легендарный 79-летний актер удивили мир новостью о рождении их дочери Джии Вирджинии в мае. Де Ниро также является отцом 51-летней Дрены, 46-летнего Рафаэля, 27-летних близнецов Джулиана и Аарона, 24-летнего Эллиота и 11-летней Хелен.

Ранее Фокус писал, что Роберт Де Ниро с молодой возлюбленной посетили мероприятие.