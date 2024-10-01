Ліндсі Лохан у шикарній сукні з'явилася на Тижні моди в Парижі (фото)

Ліндсі Лохан на модному показі мала приголомшливий вигляд. Актриса в столиці Франції продемонструвала гламурний образ.

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Американська акторка, співачка і модель Ліндсі Лохан відвідала показ жіночого одягу Balenciaga весна/літо 2025 у межах Тижня моди в Парижі, повідомляє Daily Mail.

38-річна знаменитість мала шикарний вигляд у стильній обтислій чорній сукні з високим вирізом, усипаній паєтками. Свій гламурний образ Ліндсі доповнила чорним шкіряним тренчкотом зі структурованими підплечниками, класичними сонцезахисними окулярами і клатчем.

Акторка і модель Ліндсі Лохан Фото: Getty Images

Зірка "Шаленої п'ятниці" зібрала свої світлі локони в гладкий хвіст і нанесла бездоганний макіяж, підкресливши очі чорною підводкою і тушшю, а губи — матовою помадою нюдового відтінку.

Ліндсі Лохан Фото: Getty Images

Під час демонстрації нової колекції креативного директора Balenciaga 43-річного Демни Гвасалії були представлені предмети спідньої білизни в стилі ретро, прозорі комплекти з бісером на спідній білизні, бюстгальтери та пантабо, а також светри або пальта, накинуті поверх підв'язок.

У рукописній записці, яку розіслали перед показом, Демна зазначив: "Мої ранні спогади про моду починаються з того, що я малювала образи на картоні, вирізала їх і влаштовувала "покази мод" на кухонному столі у бабусі. 35 років потому це шоу повертає мене до початку мого бачення. Це данина поваги моді, яка має свою точку зору".

Раніше, 11 вересня, Фокус писав про те, що Ліндсі Лохан в елегантному вбранні з'явилася на показі Michael Kors.