Ченнинг Татум завершил шестилетний развод с Дженной Деван

Камнем преткновения при разводе стали вопросы касательно финансирования съемок фильма "Супер Майк". Дженна утверждала, что Ченнинг брал на него деньги из семейного бюджета.

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Шесть лет понадобилось актеру Ченнингу Татуму и его жене Дженне Деван, чтобы завершить бракоразводный процесс. Пара также урегулировала спор по поводу средств, использованных для финансирования съемок картины "Супер Майк", сообщает Entertainment Weekly.

43-летняя Деван и 44-летняя Татум познакомились в 2006 году на съемках танцевальной драмы "Шаг вперед" и обручились два года спустя. Они поженились в 2009 году, а в 2013 году у них родилась дочь Эверли. Однако брак пары был недолгим: в 2018 году они объявили о своем расставании.

Бракоразводный процесс стал ожесточенным из-за спора о "Супер Майке". Юридическая команда Деван годами утверждала, что популярная франшиза "Супер Майк", в которой Татум снимался и выступил сопродюсером, была разработана во время их брака и финансировалась из супружеских средств. Спор урегулировало специальное решение суда, и теперь бывшие супруги избегут судебного разбирательства, которое было запланировано на декабрь.

В 2009 году Ченнинг женился на Дженне Фото: Getty Images

"Я никогда не отказывал истице в ее доле в каких-либо общественных активах или доходах. Я всегда соглашался на то, чтобы истица имела интерес в интеллектуальной собственности "Супер Майка" и связанных с ней организациях", — утверждал актер. Он также добавил, что во время их брака Дженна "имела равный доступ к общим бизнес-менеджерам и финансовым отчетам по всем видам деятельности во время брака и после расставания. Татум обвинил бывшую жену в использовании иска для "затягивания рассмотрения дела и увеличения расходов на судебные разбирательства.

Первый фильм "Супер Майк", снятый Стивеном Содербергом и выпущенный в 2012 году, собрал более $160 миллионов при сравнительно небольшом бюджете в $7 миллионов.

Фильм "Супер Майк" имел оглушительный кассовый успех

Сиквелы "Супер Майк XXL" и "Супер Майк: Последний танец" также превзошли свои бюджеты. Помимо большого экрана, франшиза породила реалити-шоу HBO "В поисках Супер Майка" и живое шоу, представленное в Лондоне и Лас-Вегасе. Его также почти адаптировали в бродвейский мюзикл.

В 2019 году судья объявил Деван и Татум юридически свободными, что позволило им свободно развивать другие отношения, пока развод затягивался.

В прошлом году Татум после двух лет романа обручился с Зои Кравиц, которая недавно сняла его в фильме "Моргни дважды".

Деван обручилась со своим бывшим коллегой Стивом Кази в 2020 году, и теперь у пары двое детей.

Ранее Фокус писал, что Ченнинг Татум дал редкий комментарий о дочери.