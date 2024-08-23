"Это ужасно": Ченнинг Татум дал редкий комментарий о дочери

Актер воспитывает единственную наследницу от союза с Дженной Деван. Сейчас он помолвлен с Зои Кравиц.

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44-летний американский актер Ченнинг Татум дал редкий комментарий о своей 11-летней дочери Эверли. Он появился в шоу Late Night With Seth Meyers.

Татум не готов к тому, чтобы единственный ребенок в будущем смотрел на его танцевальные движения во франшизе "Супер Майк" о стриптизере.

"Я так благодарен, что она не знает, как я танцую", — отметил Ченнинг.

А ведущий спросил, когда Эверли, возможно, увидит эти фильмы.

"Это будет ужасно, когда это произойдет", — признался актер.

Сальма Хайек и Ченнинг Татум в последнем фильме о Супер Майке Фото: Instagram salmahayek

В частности, Татум рассказал, как ходил с дочкой на концерт Тейлор Свифт.

"Увидеть это с вашей дочерью совершенно по-разному... Я танцевал так, как никогда раньше не танцевал", — признался актер.

Татум воспитывает Эверли с бывшей женой Дженной Деван, с которой развелся в 2019 году. Актриса уже помолвлена со Стивом Кази и родила ему двоих детей.

Тем временем Ченнинг планирует жениться на актрисе и режиссере Зои Кравиц.

Ченнинг Татум с дочерью Фото: Channing Tatum/Instagram

Ленни Кравиц положительно относится к помолвке единственной дочери.

"Он действительно замечательный парень. Он был хорошо воспитан. Так что, знаете, у него есть манеры. Он очарователен. Он душевный человек. И поэтому он довольно быстро стал частью семьи", — говорил певец.

Напомним, Ченнинг Татум и Зои Кравиц активно рекламируют свой новый фильм "Моргни дважды".

Также Фокус писал о редком комментарии Ченнинга Татума об отношениях с Зои Кравиц.