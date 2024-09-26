Ченнінг Татум завершив шестирічне розлучення з Дженною Деван

Каменем спотикання під час розлучення стали питання щодо фінансування зйомок фільму "Супер Майк". Дженна стверджувала, що Ченнінг брав на нього гроші з сімейного бюджету.

Related video

Шість років знадобилося акторові Ченнінгу Татуму і його дружині Дженні Деван, щоб завершити шлюборозлучний процес. Пара також врегулювала суперечку з приводу коштів, використаних для фінансування зйомок картини "Супер Майк", повідомляє Entertainment Weekly.

43-річна Деван і 44-річний Татум познайомилися 2006 року на зйомках танцювальної драми "Крок вперед" і побралися два роки потому. Вони одружилися 2009 року, а 2013 року в них народилася дочка Еверлі. Однак шлюб пари був недовгим: у 2018 році вони оголосили про своє розставання.

Шлюборозлучний процес став запеклим через суперечку стосовно "Супер Майка". Юридична команда Деван роками стверджувала, що популярна франшиза "Супер Майк", в якій Татум знімався і виступив співпродюсером, була розроблена під час їхнього шлюбу і фінансувалася з подружніх коштів. Суперечку врегулювало спеціальне рішення суду і тепер колишнє подружжя уникне судового розгляду, запланованого на грудень.

У 2009 році Ченнінг одружився з Дженною. Фото: Getty Images

"Я ніколи не відмовляв позивачці в її частці в будь-яких суспільних активах або доходах. Я завжди погоджувався на те, щоб позивачка мала інтерес в інтелектуальній власності "Супер Майка" і пов'язаних із нею організаціях", — стверджував актор. Він також додав, що під час їхнього шлюбу Дженна "мала рівний доступ до спільних бізнес-менеджерів та фінансових звітів за всіма видами діяльності під час шлюбу та після розставання. Татум звинуватив колишню дружину у використанні позову для "затягування розгляду справи і збільшення витрат на судові розгляди.

Перший фільм "Супер Майк", знятий Стівеном Содербергом і випущений 2012 року, зібрав понад $160 мільйонів за порівняно невеликого бюджету в $7 мільйонів.

Фільм "Супер Майк" мав приголомшливий касовий успіх

Сиквели "Супер Майк XXL" і "Супер Майк: Останній танець" також перевершили свої бюджети. Крім великого екрана, франшиза породила реаліті-шоу HBO "У пошуках Супер Майка" і живе шоу, представлене в Лондоні та Лас-Вегасі. Його також майже адаптували в бродвейський мюзикл.

У 2019 році суддя оголосив Деван і Татум юридично вільними, що дало їм змогу вільно розвивати інші стосунки, поки розлучення затягувалося.

Минулого року Татум після двох років роману заручився із Зої Кравіц, яка нещодавно зняла його у фільмі "Кліпни двічі".

Деван заручилася зі своїм колишнім колегою Стівом Казі 2020 року і тепер у пари двоє дітей.

Раніше Фокус писав, що Ченнінг Татум дав рідкісний коментар про дочку.