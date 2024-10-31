Раскрыта причина расставания Ченнинга Татума и Зои Кравиц

За год до этого актер сделал предложение своей избраннице. Они вместе создали фильм "Моргни дважды".

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Стало известно, почему Ченнинг Татум и Зои Кравиц решили разорвать помолвку. Об этом пишет Us Weekly.

Актер "Супер Майка" и единственная дочь Ленни Кравица поняли, что им не суждено быть вместе после завершения пресс-тура фильма "Моргни дважды".

"В конце концов, когда проект закончился, они поняли, что оказались на разных страницах с тем, чего хотели. Все быстро закончилось после завершения пресс-тура", — сообщил источник, близкий к Ченнингу Татуму.

Пара познакомилась в 2021 году во время работы над психологическим триллером "Моргни дважды", режиссером которого стала Зои Кравиц, а через два года они обручились.

35-летняя Кравиц и 44-летний Татум вместе рекламировали фильм накануне августовского выхода в прокат.

"[Кравиц] и Ченнинг — противоположности, но их всегда объединяла любовь к искусству и кино, и именно это держало их вместе", — продолжил инсайдер.

Ченнинг Татум и Зои Кравиц Фото: Getty Images

Однако после того, как промо-тур закончился, пара была вынуждена начать думать о своей свадьбе, которая планировалась на 2025 год.

"Планы на свадьбу назревали, но ни один из них не спешил к алтарю", — сказал источник, добавив, что процесс создал "сильное давление на них" и заставил "переосмыслить" все.

"Зои — очень независимый человек", — пояснил инсайдер, отметив, что ее взгляд на брак изменился после развода в 2021 году с Карлом Глусманом, за которого она вышла замуж в 2019.

"После развода она заявила, что ей не обязательно снова выходить замуж", — продолжил источник.

Ченнинг Татум и Зои Кравиц Фото: Getty Images

А Татум был женат на коллеге по фильму "Шаг вперед" Дженне Деван почти десять лет до их развода в 2018 году. У бывших есть 11-летняя дочь Эверли.

Напомним, Ченнинг Татум окончательно расстался с Дженной Деван.

Также Фокус писал о рассказе Ченнинга Татума о дочери.