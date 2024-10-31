Розкрита причина розставання Ченнінга Татума та Зої Кравіц

За рік до цього актор зробив пропозицію своїй обраниці. Вони разом створили фільм "Кліпни двічі".

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Стало відомо, чому Ченнінг Татум та Зої Кравіц вирішили розірвати заручини. Про це пише Us Weekly.

Актор "Супер Майка" і єдина донька Ленні Кравіца зрозуміли, що їм не судилося бути разом після завершення престуру фільму "Кліпни двічі".

"Зрештою, коли проєкт закінчився, вони зрозуміли, що опинилися на різних сторінках із тим, чого хотіли. Усе швидко закінчилося після завершення престуру", — повідомило джерело, близьке до Ченнінга Татума.

Пара познайомилася у 2021 році під час роботи над психологічним трилером "Кліпни двічі", режисеркою якого стала Зої Кравіц, а через два роки вони заручилися.

35-річна Кравіц і 44-річний Татум разом рекламували фільм напередодні серпневого виходу в прокат.

"[Кравіц] і Ченнінг — протилежності, але їх завжди об’єднувала любов до мистецтва та кіно, і саме це тримало їх разом", — продовжив інсайдер.

Ченнінг Татум та Зої Кравіц Фото: Getty Images

Однак після того, як промо-тур закінчився, пара була змушена почати думати про своє весілля, яке планувалося на 2025 рік.

"Плани на весілля назрівали, але жоден із них не поспішав до вівтаря", — сказало джерело, додавши, що процес створив "сильний тиск на них" і змусив "переосмислити" все.

"Зої — дуже незалежна людина", — пояснив інсайдер, зазначивши, що її погляд на шлюб змінився після розлучення у 2021 році з Карлом Глусманом, за якого вона вийшла заміж у 2019.

"Після розлучення вона заявила, що їй не обов'язково знову виходити заміж", — продовжило джерело.

Ченнінг Татум та Зої Кравіц Фото: Getty Images

А Татум був одружений із колегою по фільму "Крок вперед" Дженною Деван майже десять років до їхнього розлучення у 2018 році. У колишніх є 11-річна дочка Еверлі.

Нагадаємо, Ченнінг Татум остаточно розлучився з Дженною Деван.

Також Фокус писав про розповідь Ченнінга Татума про доньку.