Ченнінг Татум та Зої Кравіц розірвали заручини після трьох років стосунків

Пара планувала весілля на 2025 рік. Ленні Кравіц позитивно відгукувався про свого майбутнього зятя.

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Акторка Зої Кравіц і актор Ченнінг Татум розійшлися і розірвали заручини. Про це повідомляє People.

Джерела розповіли виданню, що пара розійшлася після трьох років стосунки, але причина такого рішення поки невідома.

До того ж, Зої нещодавно помітили без обручки під час прогулянки з Шейлін Вудлі в Нью-Йорку.

44-річний Ченнінг Татум і 35-річна Зої Кравіц вперше були пов’язані влітку 2021 року, коли їх помітили на кількох побаченнях у Нью-Йорку. Вони познайомилися на зйомках повнометражного режисерського дебюту доньки Лені Кравіца "Кліпни двічі", у якому Татум зіграв головну роль.

Зої та Ченнінг заручилися у жовтні 2023 року. Акторка та режисерка дебютувала зі своєю каблучкою з діамантом завважки 7 карат під час святкування Геловіну того року.

Ченнінг Татум та Зої Кравіц Фото: Gettyimages

Раніше повідомлялося, що Зої Кравіц піде під вінець з Ченнінгом Татумом у 2025 році. До цього актор був одружений з Дженною Деван, яка народила йому доньку Еверлі.

"Він справді чудовий хлопець. Він був добре вихований. Отже, знаєте, у нього є манери. Він чарівний. Він душевна людина. І тому він досить швидко став частиною сім’ї", — говорив Ленні Кравіц.

Ченнінг Татум та Зої Кравіц Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ченнінг Татум та Зої Кравіц вийшли на червону доріжку.

Також Фокус писав про розлучення Ченнінга Татума та Дженни Деван.