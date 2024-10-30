Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали помолвку после трех лет отношений

Пара планировала свадьбу на 2025 год. Ленни Кравиц положительно отзывался о своем будущем зяте.

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Актриса Зои Кравиц и актер Ченнинг Татум разошлись и разорвали помолвку. Об этом сообщает People.

Источники рассказали изданию, что пара разошлась после трех лет отношения, но причина такого решения пока неизвестна.

К тому же, Зои недавно заметили без обручального кольца во время прогулки с Шейлин Вудли в Нью-Йорке.

44-летний Ченнинг Татум и 35-летняя Зои Кравиц впервые были связаны летом 2021 года, когда их заметили на нескольких свиданиях в Нью-Йорке. Они познакомились на съемках полнометражного режиссерского дебюта дочери Лени Кравица "Моргни дважды", в котором Татум сыграл главную роль.

Зои и Ченнинг обручились в октябре 2023 года. Актриса и режиссер дебютировала со своим кольцом с бриллиантом весом 7 карат во время празднования Хэллоуина в том году.

Ченнинг Татум и Зои Кравиц Фото: Gettyimages

Ранее сообщалось, что Зои Кравиц пойдет под венец с Ченнингом Татумом в 2025 году. До этого актер был женат на Дженне Деван, которая родила ему дочь Эверли.

"Он действительно замечательный парень. Он был хорошо воспитан. Так что, знаете, у него есть манеры. Он очарователен. Он душевный человек. И поэтому он довольно быстро стал частью семьи", — говорил Ленни Кравиц.

Ченнинг Татум и Зои Кравиц Фото: Getty Images

Напомним, Ченнинг Татум и Зои Кравиц вышли на красную дорожку.

Также Фокус писал о разводе Ченнинга Татума и Дженны Деван.