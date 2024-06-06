"Просто щастя": Ленні Кравіц розповів про враження від весілля доньки

У 2025 році Зої Кравіц одружиться з Ченнінгом Татумом. Зірковий батько нареченої готується до церемонії.

60-річний американський співак Ленні Кравіц розповів про враження від майбутнього весілля доньки Зої, 35. Про це пише InStyle.

"Просто щастя, розумієте? Щастя, знаючи, що вона впевнена у своєму виборі та з нетерпінням чекає побудувати життя з кимось — вони однаково підібрані та однакові. Просто щастя", — зізнався музикант.

Зої Кравіц, єдина донька Ленні, піде під вінець з актором Ченнінгом Татумом у 2025 році. Про заручини пари стало відомо восени 2023. До цього Татум був одружений з Дженною Деван, яка народила йому доньку Еверлі.

На весіллі спадкоємиці Ленні Кравіц не планує виступати, а свою промову батька нареченої музикант хоче сказати від щирого серця, не готуючи її перед церемонією.

Ченнінг Татум та Зої Кравіц Фото: Getty Images

До майбутнього зятя Ленні ставиться дуже добре.

"Він справді чудовий хлопець. Він був добре вихований. Отже, знаєте, у нього є манери. Він чарівний. Він душевна людина. І тому він досить швидко став частиною сім’ї", — розповідав співак.

Ленні Кравіц з донькою Зої Фото: Instagram zoeisabellakravitz

До слова, 60-річний Ленні чекає на кохання свого життя. Раніше музикант українського походження зізнався, що вже дев'ять років тримає целібат і чекає на ту єдину, з якою в нього буде особливий духовний зв'язок.

Співак був одружений з Лізою Боне, яка народила йому Зої, з листопада 1987 по 1993 рік.

"Я справді люблю життя і знаю, що ці благословення приходять від Бога. Я хочу якнайкраще використати це. Я люблю те, що роблю. Я люблю займатися творчістю. Я люблю створювати музику", — розповів Ленні в новому інтервʼю.

Нагадаємо, як Ленні Кравіц працює над своїм тілом.

Також Фокус писав про обручку Зої Кравіц.