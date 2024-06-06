"Просто щастя": Ленні Кравіц розповів про враження від весілля доньки
У 2025 році Зої Кравіц одружиться з Ченнінгом Татумом. Зірковий батько нареченої готується до церемонії.
60-річний американський співак Ленні Кравіц розповів про враження від майбутнього весілля доньки Зої, 35. Про це пише InStyle.
"Просто щастя, розумієте? Щастя, знаючи, що вона впевнена у своєму виборі та з нетерпінням чекає побудувати життя з кимось — вони однаково підібрані та однакові. Просто щастя", — зізнався музикант.
Зої Кравіц, єдина донька Ленні, піде під вінець з актором Ченнінгом Татумом у 2025 році. Про заручини пари стало відомо восени 2023. До цього Татум був одружений з Дженною Деван, яка народила йому доньку Еверлі.
На весіллі спадкоємиці Ленні Кравіц не планує виступати, а свою промову батька нареченої музикант хоче сказати від щирого серця, не готуючи її перед церемонією.
До майбутнього зятя Ленні ставиться дуже добре.
"Він справді чудовий хлопець. Він був добре вихований. Отже, знаєте, у нього є манери. Він чарівний. Він душевна людина. І тому він досить швидко став частиною сім’ї", — розповідав співак.
До слова, 60-річний Ленні чекає на кохання свого життя. Раніше музикант українського походження зізнався, що вже дев'ять років тримає целібат і чекає на ту єдину, з якою в нього буде особливий духовний зв'язок.
Співак був одружений з Лізою Боне, яка народила йому Зої, з листопада 1987 по 1993 рік.
"Я справді люблю життя і знаю, що ці благословення приходять від Бога. Я хочу якнайкраще використати це. Я люблю те, що роблю. Я люблю займатися творчістю. Я люблю створювати музику", — розповів Ленні в новому інтервʼю.
Нагадаємо, як Ленні Кравіц працює над своїм тілом.
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