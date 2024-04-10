Ленні Кравіц показав, як працює над своїм ідеальним тілом (відео)

Артист дуже багато часу присвячує фізичним тренуванням. Наскільки вони складні, Кравіц продемонстрував своїм шанувальникам.

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59-річний американський співак Ленні Кравіц — людина без віку. Він може похвалитися атлетичною статурою і кубиками преса, які багатьом його одноліткам навіть не снилися. Однак за такою фігурою стоїть багаторічна праця: здоровий спосіб життя і виснажливі тренування в спортзалі. Одне з таких артист показав на своїй сторінці в Instagram.

У ролику він займається спортом, піднімаючи велику вагу і при цьому качаючи прес. На ньому — майка-сітка і чорні шкіряні штани, а також сонцезахисні окуляри.

"Слава Богу за сьогоднішній день! Вдячний. Краще не бувало. Тут немає ярликів, тож насолоджуйтеся своїм днем. Це все можливо. Люблю!" — підписав він відео.

Свою фігуру артист повною мірою продемонстрував у кліпі на пісню "TK421", знятому для нього українкою Танею Муіньо. Відео вийшло настільки гарячим, що YouTube змушений був поставити вікове обмеження, оскільки на деяких кадрах співак з'являється повністю оголеним, демонструючи практично ідеальне тіло.

Кравіц багато років підтримує фігуру за допомогою суворої веганської і переважно сирої дієти і тренується п'ять або шість днів на тиждень з давнім тренером Доддом Ромеро.

"Коротких шляхів не існує. Ти маєш прийти і зробити роботу. І я присвятив себе цьому. Я роблю все, що роблю, але все одно встаю і старанно тренуюся", — зазначив Ленні.

Минулого місяця Кравіц отримав свою зірку на Алеї слави в Голлівуді за свою багаторічну кар'єру у сфері розваг.

"Для мене неймовірна честь перебувати на цій вулиці. Бути з усіма цими великими людьми, які зробили неймовірні речі у своєму житті, — це велика честь. Я ніколи про це не думав. Як я вже казав, коли я був дитиною, я гуляв туди-сюди цими вулицями, але майже завжди думав про те, де я спатиму тієї ночі. Мати це зараз здається таким сюрреалістичним, і я дуже вдячний", — говорив артист.

Раніше Фокус писав, що Ленні Кравіц проти шлюбу своєї дочки Зої з Ченнінгом Татумом.