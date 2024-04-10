Ленни Кравиц показал, как работает над своим идеальным телом (видео)

Артист очень много времени посвящает физическим тренировкам. Насколько они сложные, Кравиц продемонстрировал сволим поклонникам.

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59-летний американский певец Ленни Кравиц – человек без возраста. Он может похвастаться атлетическим телосложением и кубиками пресса, которые многим его сверстникам даже не снились. Однако за такой фигурой стоит многолетний труд: здоровый образ жизни и изнурительные тренировки в спортзале. Одну из таких артист показал на своей странице в Instagram.

В ролике он занимается спортом, поднимая большой вес и при этом качая пресс. На нем – майка-сетка и черные кожаные штаны, а также солнцезащитные очки.

"Слава Богу за сегодняшний день! Благодарен. Лучше не бывало. Здесь нет ярлыков, так что наслаждайтесь своим днем. Это все возможно. Люблю!" – подписал он видео.

Свою фигуру артист в полной мере продемонстрировал в клипе на песню "TK421", снятом для него украинкой Таней Муиньо. Видео получилось настолько горячим, что YouTube вынужден был поставить возрастное ограничение, поскольку на некоторых кадрах певец появляется полностью обнаженным, демонстрируя практически идеальное тело.

Кравиц много лет поддерживает фигуру с помощью строгой веганской и преимущественно сырой диеты и тренируется пять или шесть дней в неделю с давним тренером Доддом Ромеро.

"Коротких путей не существует. Ты должен прийти и сделать работу. И я посвятил себя этому. Я делаю все, что делаю, но все равно встаю и усердно тренируюсь", – отметил Ленни.

В прошлом месяце Кравиц получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде за свою многолетнюю карьеру в сфере развлечений.

"Для меня невероятная честь находиться на этой улице. Быть со всеми этими великими людьми, которые совершили невероятные вещи в своей жизни, — это большая честь. Я никогда об этом не думал. Как я уже говорил, когда я был ребенком, я гулял туда-сюда по этим улицам, но почти всегда думал о том, где я буду спать той ночью. Иметь это сейчас кажется таким сюрреалистичным, и я очень благодарен", – говорил артист.

Ранее Фокус писал, что Ленни Кравиц против брака своей дочери Зои с Ченнингом Татумом.